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Objekt, ktorý sa zrútil pri Nowom Lipowci, explodoval vo vzduchu
Pri incidentoch neutrpel nikto zranenia.
Autor TASR
Varšava/Lublin 21. novembra (TASR) — Pri obci Nowy Lipowiec v Lublinskom vojvodstve na juhovýchode Poľska sa pyrotechnikom podarilo nájsť motor a riadiace prvky zariadenia, ktoré tam dopadlo v piatok počas nočného útoku ruských síl na Ukrajinu. Uviedol to v sobotu prokurátor Andrzej Boroň z okresnej prokuratúry v Lubline, informovali agentúra PAP a televízia TVN24.
V katastroch obcí Nowy Lipowiec a Rudnik nad Sanem a Molodycz (obe Podkarpatské vojvodstvo) sa zrútili celkovo tri objekty. Pri incidentoch neutrpel nikto zranenia.
Predbežné zistenia podľa prokuratúry naznačujú, že k výbuchu pri Nowom Lipowci došlo nad zemou, preto sú trosky rozptýlené na veľkej ploche. Získanie informácií z elektronických komponentov bude oveľa ťažšie, keďže výbuch niektoré z nich zničil. Prokuratúra však má informácie, ktoré umožňujú približnú rekonštrukciu dráhy letu.
„Z toho, čo viem, bola dráha letu viac-menej známa. Vieme, že ide o strelu s plochou dráhou letu ruskej výroby. Môžem tiež povedať, že bola vyrobená v štvrtom štvrťroku tohto roka,“ konštatoval Boroň.
Úrady zatiaľ nezverejnili výsledky identifikácie ďalších dvoch objektov.
V sobotu vojenská polícia pod dohľadom prokuratúry vykonala podrobnú prehliadku miest pádu predmetov a zabezpečila ich úlomky na laboratórne testy. Všetky miesta boli skontrolované z hľadiska chemického a rádiologického nebezpečenstva; žiadne takéto nebezpečenstvo nebolo zistené.
Boroň odmietol špekulovať o pôvode objektov pred doručením oficiálnych znaleckých posudkov.
„Máme vyzdvihnuté časti, ktoré znalcom z laboratória vojenskej polície umožňujú priamo na mieste vyvodiť predbežné závery, pre nás je však záväzný až písomný posudok, nie ústne vyjadrenie znalca z miesta činu,“ vysvetlil.
Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v piatok uviedol, že počas nočných ruských náletov na Ukrajinu narušili poľský vzdušný priestor pravdepodobne dve ruské rakety a jeden dron. Podľa predbežných informácií rezortu obrany dopadla na pole pri obci Nowy Lipowiec riadená strela s plochou dráhou letu Ch-101, pričom následne vypukol požiar a bolo počuť výbuch. Trosky nájdené v lesoch pri Rudniku nad Sanem by mohli taktiež pochádzať z rakety, zatiaľ čo na nezastavané územie pri obci Molodycz, približne 280 metrov od neobývanej chaty, zrejme dopadol prúdový dron.
Vojenská polícia v tejto súvislosti vyzvala obyvateľov, aby sa v prípade nálezu neznámych predmetov k nim nepribližovali, nedotýkali sa ich, varovali ostatných a okamžite kontaktovali tiesňové linky.
V katastroch obcí Nowy Lipowiec a Rudnik nad Sanem a Molodycz (obe Podkarpatské vojvodstvo) sa zrútili celkovo tri objekty. Pri incidentoch neutrpel nikto zranenia.
Predbežné zistenia podľa prokuratúry naznačujú, že k výbuchu pri Nowom Lipowci došlo nad zemou, preto sú trosky rozptýlené na veľkej ploche. Získanie informácií z elektronických komponentov bude oveľa ťažšie, keďže výbuch niektoré z nich zničil. Prokuratúra však má informácie, ktoré umožňujú približnú rekonštrukciu dráhy letu.
„Z toho, čo viem, bola dráha letu viac-menej známa. Vieme, že ide o strelu s plochou dráhou letu ruskej výroby. Môžem tiež povedať, že bola vyrobená v štvrtom štvrťroku tohto roka,“ konštatoval Boroň.
Úrady zatiaľ nezverejnili výsledky identifikácie ďalších dvoch objektov.
V sobotu vojenská polícia pod dohľadom prokuratúry vykonala podrobnú prehliadku miest pádu predmetov a zabezpečila ich úlomky na laboratórne testy. Všetky miesta boli skontrolované z hľadiska chemického a rádiologického nebezpečenstva; žiadne takéto nebezpečenstvo nebolo zistené.
Boroň odmietol špekulovať o pôvode objektov pred doručením oficiálnych znaleckých posudkov.
„Máme vyzdvihnuté časti, ktoré znalcom z laboratória vojenskej polície umožňujú priamo na mieste vyvodiť predbežné závery, pre nás je však záväzný až písomný posudok, nie ústne vyjadrenie znalca z miesta činu,“ vysvetlil.
Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v piatok uviedol, že počas nočných ruských náletov na Ukrajinu narušili poľský vzdušný priestor pravdepodobne dve ruské rakety a jeden dron. Podľa predbežných informácií rezortu obrany dopadla na pole pri obci Nowy Lipowiec riadená strela s plochou dráhou letu Ch-101, pričom následne vypukol požiar a bolo počuť výbuch. Trosky nájdené v lesoch pri Rudniku nad Sanem by mohli taktiež pochádzať z rakety, zatiaľ čo na nezastavané územie pri obci Molodycz, približne 280 metrov od neobývanej chaty, zrejme dopadol prúdový dron.
Vojenská polícia v tejto súvislosti vyzvala obyvateľov, aby sa v prípade nálezu neznámych predmetov k nim nepribližovali, nedotýkali sa ich, varovali ostatných a okamžite kontaktovali tiesňové linky.