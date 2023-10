Objem materiálu so zneužívaním detí sa od roku 2019 skoro zdvojnásobil

Londýn 17. októbra (TASR) - Počet nahláseného materiálu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie maloletých na internete sa od roku 2019 takmer zdvojnásobil. Vyplýva to zo správy medzinárodnej organizácie WeProtect Global Alliance zverejnenej v utorok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa údajov organizácie bolo v roku 2022 na celom svete hlásených vyše 32 miliónov obrázkov a videí zobrazujúcich sexuálne zneužívanie detí. To predstavuje 87-percentný nárast správ o pohlavnom zneužívaní detí prijatých v roku 2019.



Organizácia vyzvala na koordinované medzinárodné úsilie v oblasti ochrany detí v on-line prostredí a varovala, že počet sexuálnych obrázkov vytvorených sedem až desaťročnými deťmi sa v rokoch 2020 až 2022 viac ako štvornásobne zvýšil. Tiež upozornila, že v súčasnosti sa materiál so sexuálnym zneužívaním detí vytvára aj prostredníctvom systémov umelej inteligencie.



Výkonný riaditeľ WeProtect Global Alliance Iain Drennan uviedol, že najnovšia správa organizácie ukazuje rozsah hrozieb, ktorým deti na internete čelia.



"Sexuálne vykorisťovanie a zneužívanie detí on-line na celom svete si vyžaduje našu pozornosť a reakciu práve teraz. Nové technologické možnosti ešte viac zhoršujú existujúce riziká," povedal. Podľa neho musia vlády, poskytovatelia internetových služieb, charitatívne organizácie a spoločnosti zintenzívniť svoje úsilie a spolupracovať na ochrane detí.