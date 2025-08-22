Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Oblasť Drakeovho prielivu postihlo silné zemetrasenie

K zemetraseniu došlo o 22.16 h miestneho času (4.16 h SELČ) v hĺbke približne 10,8 kilometra, uviedol vo vyhlásení USGS.

Autor TASR
Washington 22. augusta (TASR) - Zemetrasenie s magnitúdou 7,5 postihlo v piatok oblasť Drakeovho prielivu, ktorý spája Atlantický a Tichý oceán, uviedol americký geologický inštitút USGS. Americké úrady varovanie pred prívalovou vlnou cunami nakoniec nevydali, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo zhruba 710 kilometrov južne od Ushuaie, najjužnejšieho mesta Argentíny, nachádzajúceho sa v Drakeovom prielive.

Národné centrum Spojených štátov pre varovania pred cunami najskôr vydalo upozornenie na možné prílivové vlny, krátko po tom ho však odvolalo, píše agentúra DPA.
