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Oblasť Los Angeles zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 5,0
K otrasom zeme došlo okolo 9.30 h miestneho času (18.30 h SEČ) v hĺbke asi 12 kilometrov.
Autor TASR
Los Angeles 28. novembra (TASR) – Zemetrasenie s magnitúdou 5,0 zasiahlo v sobotu metropolitnú oblasť Los Angeles v Kalifornii. Podľa geologickej služby USGS sa epicentrum nachádzalo asi šesť kilometrov od pobrežia v meste Manhattan Beach, ležiacom neďaleko Medzinárodného letiska Los Angeles. TASR o tom informuje podľa agentúr DPA a AP.
K otrasom zeme došlo okolo 9.30 h miestneho času (18.30 h SEČ) v hĺbke asi 12 kilometrov. Zatiaľ sa neobjavili správy o zraneniach alebo väčších škodách, uviedli miestne televízie. Podľa národného centra pre varovanie pred cunami po tomto zemetrasení prívalové vlny nehrozia.
Aj starostka Los Angeles Karen Bassová na sociálnej sieti napísala, že dosiaľ nie sú správy o vážnejších škodách. Obyvateľov vyzvala, aby sa pripravili na možné ďalšie otrasy. Zemetrasenia v Kalifornii sú časté vzhľadom na jej polohu na hranici medzi dvoma tektonickými platňami.
Hasičský zbor Los Angeles oznámil, že aktivoval svoj „režim zemetrasenia“. Jeho príslušníci kontrolovali na zemi, vo vode i zo vzduchu kritickú infraštruktúru i ďalšie lokality.
Federálny úrad pre letectvo (FAA) asi pol hodinu po zemetrasení hlásil na losangeleskom medzinárodnom letisku meškania letov do 15 minút. Na záberoch televízie Fox News bolo vidno, ako personál odstraňuje črepy z tamojších rozbitých okien.
K otrasom zeme došlo okolo 9.30 h miestneho času (18.30 h SEČ) v hĺbke asi 12 kilometrov. Zatiaľ sa neobjavili správy o zraneniach alebo väčších škodách, uviedli miestne televízie. Podľa národného centra pre varovanie pred cunami po tomto zemetrasení prívalové vlny nehrozia.
Aj starostka Los Angeles Karen Bassová na sociálnej sieti napísala, že dosiaľ nie sú správy o vážnejších škodách. Obyvateľov vyzvala, aby sa pripravili na možné ďalšie otrasy. Zemetrasenia v Kalifornii sú časté vzhľadom na jej polohu na hranici medzi dvoma tektonickými platňami.
Hasičský zbor Los Angeles oznámil, že aktivoval svoj „režim zemetrasenia“. Jeho príslušníci kontrolovali na zemi, vo vode i zo vzduchu kritickú infraštruktúru i ďalšie lokality.
Federálny úrad pre letectvo (FAA) asi pol hodinu po zemetrasení hlásil na losangeleskom medzinárodnom letisku meškania letov do 15 minút. Na záberoch televízie Fox News bolo vidno, ako personál odstraňuje črepy z tamojších rozbitých okien.