Oblasť New Yorku v USA zasiahlo zemetrasenie

New York 5. apríla (TASR) – Zemetrasenie s magnitúdou 4,8 otriaslo v piatok husto obývanou metropolitnou oblasťou amerického New Yorku. Obyvatelia hovorili o otrasoch v širokom regióne severovýchodu USA, škody ani zranenia bezprostredne nehlásili. TASR informácie prevzala od agentúr AP a AFP.



Epicentrum zemetrasenia sa nachádzalo neďaleko obce Lebanon v štáte New Jersey, asi 70 kilometrov západne od mesta New York a 80 kilometrov severne od Filadelfie, oznámil americký geologický ústav USGS. Otrasy podľa jeho údajov mohlo pocítiť viac ako 42 miliónov ľudí.



Úrady v New Yorku oznámili, že posudzujú dôsledky zemetrasenia. Správy o otrasoch zeme prišli aj z Baltimore, Filadelfie, štátu Connecticut i iných častí východného pobrežia Spojených štátov, nezvyknutých na zemetrasenia.



V newyorskom sídle OSN dočasne prerušili zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN, ktorá sa zaoberala situáciou v Pásme Gazy.