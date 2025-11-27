Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Oblasť pri pobreží Indonézie postihlo silné zemetrasenie

Ilustračné foto. Foto: TASR

Ostrov Sumatra pritom v týchto dňoch sužujú aj povodne a zosuvy pôdy po rozsiahlych prívalových dažďoch, uviedli v stredu tamojšie úrady.

Autor TASR
Jakarta 27. novembra (TASR) - Zemetrasenie s magnitúdou 6,6 postihlo vo štvrtok oblasť pri pobreží západnej časti Indonézie, uviedol americký geologický inštitút. TASR informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Reuters spresňuje, že zemetrasenie postihlo indonézsky ostrov Sumatra v oblasti provincie Aceh.

Indonézsky geofyzikálny úrad určil magnitúdu zemetrasenia na 6,3 a dodal, že k nemu došlo v hĺbke desiatich metrov a nemá potenciál vyvolať prívalové vlny cunami.

Informácie o prípadných obetiach, zranených či materiálnych škodách neboli bezprostredne známe.

Ostrov Sumatra pritom v týchto dňoch sužujú aj povodne a zosuvy pôdy po rozsiahlych prívalových dažďoch, uviedli v stredu tamojšie úrady. Podľa polície sa záchranári do postihnutých oblastí dostávajú s ťažkosťami.
