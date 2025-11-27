< sekcia Zahraničie
Oblasť pri pobreží Indonézie postihlo silné zemetrasenie
Ostrov Sumatra pritom v týchto dňoch sužujú aj povodne a zosuvy pôdy po rozsiahlych prívalových dažďoch, uviedli v stredu tamojšie úrady.
Autor TASR
Jakarta 27. novembra (TASR) - Zemetrasenie s magnitúdou 6,6 postihlo vo štvrtok oblasť pri pobreží západnej časti Indonézie, uviedol americký geologický inštitút. TASR informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.
Reuters spresňuje, že zemetrasenie postihlo indonézsky ostrov Sumatra v oblasti provincie Aceh.
Indonézsky geofyzikálny úrad určil magnitúdu zemetrasenia na 6,3 a dodal, že k nemu došlo v hĺbke desiatich metrov a nemá potenciál vyvolať prívalové vlny cunami.
Informácie o prípadných obetiach, zranených či materiálnych škodách neboli bezprostredne známe.
Ostrov Sumatra pritom v týchto dňoch sužujú aj povodne a zosuvy pôdy po rozsiahlych prívalových dažďoch, uviedli v stredu tamojšie úrady. Podľa polície sa záchranári do postihnutých oblastí dostávajú s ťažkosťami.
