Oblasti Turecka zasiahnuté zemetrasením môže ohroziť príchod zimy

Istanbul 3. októbra (TASR) – Združenie tureckých zdravotníkov (TTB) v utorok vyzvalo miestne úrady, aby pred príchodom zimy podnikli kroky potrebné na ochranu viac ako jedného milióna ľudí žijúcich v dočasných prístreškoch v provincii Hatay na juhovýchode Turecka. Túto oblasť 6. februára zasiahli dve ničivé zemetrasenia, ktoré spôsobili obrovské materiálne škody a vyžiadali si viac než 50.000 životov, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Regiónom sa tento týždeň prehnali prívalové povodne, ktoré postihli aj najmenej 5000 obyvateľov kontajnerových príbytkov a stanov. Fotografie z oblasti vyhotovené miestnymi médiami ukazujú, že voda zatopila stany, prístrešky i poľnú nemocnicu. Väčšina takýchto príbytkov nedokáže odolať prudkému dažďu ani prívalovým povodniam, ktoré by navyše mohli spôsobiť kontamináciu zdrojov vody a šírenie chorôb, varoval predstaviteľ TTB pre provinciu Hatay Sevdar Yilmaz.



Provinčné úrady musia podniknúť kroky na zaistenie dočasných príbytkov a nemocníc pred nadchádzajúcou zimou, vyhlásil pre agentúru DPA Yilmaz, podľa ktorého aktuálne záplavy jasne dokazujú, že oblasť vôbec nie je pripravená na príchod zimy.



V provincii Hatay žije podľa TTB v stanoch a rôznych provizórnych prístreškoch viac ako jeden milión osôb, medzi ktorými sú aj utečenci zo Sýrie, ďalších približne 160.000 ich žije v obytných kontajneroch. Turecká vláda prisľúbila, že časť z postihnutých obyvateľov do konca roka presunie do novopostavených bytov.