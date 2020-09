Obľúbená britská spisovateľka V. Hislopová dostala grécke občianstvo

Atény 17. septembra (TASR) - Britská spisovateľka Victoria Hislopová vo štvrtok oficiálne dostala čestné štátne občianstvo Grécka a stretla sa s premiérom Kyriakosom Mitsotakisom. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Hislopová využila Grécko ako prostredie pre niekoľko svojich románov. V jej prvej knihe Ostrov, vydanej v roku 2005, sa dej odvíja v blízkosti gréckeho ostrova Kréta, na ktorom má spisovateľka prázdninový dom a trávi v ňom niekoľko mesiacov do roka. Podľa románu bol nakrútený úspešný televízny seriál.



Román je príbehom o opustenom ostrove Spinalonga pri Kréte a o jeho smutnej histórii - v 20. storočí bol gréckou kolóniou malomocných, a to od roku 1903 do 1957. Išlo o jednu z posledných kolónií malomocných v Európe.



Autorkiným najnovším dielom je román Those Who Are Loved, ktorého dej sa odohráva v metropole Atény a na gréckych ostrovoch.



Čestné grécke občianstvo môžu udeliť ako ocenenie za osobitný prínos jednotlivca pre krajinu. Vlani sa tejto cti dostalo americkému hercovi Tomovi Hanksovi a jeho manželke, herečke a producentke Rite Wilsonovej za pomoc pri získavaní peňazí pre obete smrtiaceho prírodného požiaru v Grécku. Manželia dostali tento rok aj grécky pas.



Hislopová (61) zložila vo štvrtok v Aténach oficiálny sľub štátneho občana Grécka. Vyhlásila, že je týmto gestom poctená.



"Milujem Grécko so všetkými jeho problémami a ťažkosťami, nielen preto, že je to krásna krajina," povedala na stretnutí s premiérom Mitsotakisom.



Hislopová sa doplnila, že si už zarámovala kópiu dokladu o udelení občianstva, ktorý jej zaslali domov do Anglicka.



"Už mi visí na stene," uviedla. "Ale teraz mám originál," dodala.