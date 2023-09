Vnučka Nelsona Mandelu podľahla rakovine

Kapské Mesto 27. septembra (TASR) - Vo veku 43 rokov zomrela v pondelok juhoafrická publicistka a aktivistka Zoleka Mandelová, ktorá bola vnučkou bývalého juhoafrického prezidenta Nelsona Mandelu. S odvolaním sa na utorkové vyhlásenie pozostalých o tom informovala agentúra AP.



Mandelová pred rokmi prekonala rakovinu prsníka. Neskôr jej však diagnostikovali rakovinu pečene a pľúc, ktorá metastázovala do celého tela.



Ako dieťa bola Mandelová obeťou sexuálneho zneužívania a už v ranej puberte mala problém so závislosťou od drog a alkoholu. Po tragickej smrti svojej 13-ročnej dcéry Zenani, ktorá zahynula v roku 2010 pri autonehode, sa Mandelová pokúsila o samovraždu. V roku 2011, keď už mala diagnostikovanú rakovinu, jej krátko po pôrode zomrel predčasne narodený syn.



Po týchto dramatických udalostiach Zoleka Mandelová zmenila svoj prístup k životu a stala sa uznávanou bojovníčkou za zvýšenie povedomia o rakovine i za bezpečnosť na cestách. O oboch témach písala veľa na sociálnych sieťach.



Mandelová svoje zlyhania v živote pripisovala počiatočnému neúspechu svojej snahy nasledovať príklad svojho starého otca, nositeľa Nobelovej ceny za mier, vodcu hnutia proti apartheidu a prvého černošského prezidenta Južnej Afriky, ktorý bol uznávaný a obdivovaný po celom svete.



V roku 2016, keď bola britskou stanicou BBC vybraná do rebríčka 100 najvýznamnejších žien sveta, Mandelová poznamenala, že veľmi ľutuje, že úspechy, ktoré naozaj stáli za to, dosiahla až po smrti svojho starého otca - Mandela zomrel v roku 2013 -, nie kým bol ešte nažive. AP dodala, že Zoleka bola označovaná za najobľúbenejšiu vnučku Nelsona Mandelu.



Vo svojej autobiografii When Hope Whispers, vydanej v roku 2013, Mandelová napísala, že ju ako ročné batoľa prepašovali do prísne stráženého väzenia na ostrove pri Kapskom Meste, aby sa s ňou jej starý otec mohol vôbec prvýkrát stretnúť.



Spomínala aj, že ako dieťa údajne skrývala vo svojej školskej taške granát - aby mohla pred zatknutím brániť svoju starú mamu Winnie Mandelovú, ktorá sa angažovala v ozbrojenom odboji proti režimu apartheidu.



Agentúra AP dodala, že už prvý riadok autobiografie vypovedá o tom, aké dramatické detstvo Zoleka Mandelová prežila: "V čase, keď som sa narodila..., moja matka vedela rozložiť a zložiť samopal AK-47 presne za 38 sekúnd".