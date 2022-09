Obľúbené značky zosnulej Alžbety II. môžu prísť o špeciálne potvrdenie

Londýn 17. septembra (TASR) - Približne 600 obľúbených značiek oblečenia, potravín a ďalších produktov zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II. môže po jej smrti prísť o špeciálne kráľovské potvrdenie, ktoré im dodáva na trhu prestíž. Platnosť potvrdenia totiž musí opätovne schváliť nový kráľ Karol III. V sobotu o tom informovala agentúra AFP.



Medzi obľúbené značky britskej kráľovskej rodiny a zároveň jej hlavných dodávateľov, ktorí sú držiteľmi tohto potvrdenia, patria aj nepremokavé plášte Burberry, čokoláda Cadbury, cereálie Kellogg's, kečup Heinz, čaje Fortnum and Mason či aperitív Dubonnet.



Niektoré z týchto značiek dodávajú britskej kráľovskej rodine svoje produkty viac než sto rokov. Značka Fortnum and Mason už v roku 1902 namiešala pre kráľa Eduarda VII. špeciálnu Kráľovskú čajovú zmes. Spoločnosť Kellogg's mala zasa vyhradenú špeciálnu dodávku, v ktorej vozila cereálie do sídel britskej kráľovskej rodiny priamo z továrne, uviedol hovorca spoločnosti Paul Wheeler.



Kráľovské potvrdenie predstavuje podľa AFP záruku tradície a najvyššej kvality. Jeho držitelia môžu na obaloch svojich produktov, webstránkach, reklamných oznámeniach, budovách či vozidlách používať britský štátny znak, uviedla Asociácia držiteľov kráľovských potvrdení.



Ak obľúbené značky zosnulej panovníčky nezískajú schválenie od Karola III., budú mať dva roky na to, aby zo svojich obalov, reklám či budov britský štátny znak odstránili.