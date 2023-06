Obľúbeného komorníka Alžbety II. poverili roztriedením jej denníkov

Londýn 25. júna (TASR) - Jednému z obľúbených služobníkov zosnulej britskej kráľovnej Alžbety II. bola zverená citlivá úloha roztriediť jej súkromné denníky a listy. TASR o tom informuje podľa nedeľňajšej správy tlačovej agentúry DPA.



Bývalý komorník Paul Whybrew je členom tímu, ktorý rozhoduje o tom, čo sa bude archivovať a čo zostane dôverné. Túto prácu mu zveril kráľ Karol III., uviedol denník The Mail on Sunday, ktorý Whybrewa označil za "strážcu kráľovniných tajomstiev".



O tom, ktoré dokumenty z kráľovského archívu by mohli byť v nasledujúcich rokoch sprístupnené širokej verejnosti, je však zatiaľ predčasné diskutovať.



Alžbeta II. si viedla ručne písaný denník, ktorý by mohol poskytnúť nevídaný pohľad na panovníčkine myšlienky a názory týkajúce sa politického a rodinného života počas jej dlhej vlády.



Kráľovná Viktória (v. 1837-1901) si každý deň zaznamenávala svoje myšlienky do denníkov; týchto 141 zväzkov súkromnej spisby je zdigitalizovaných a sprístupnených online.



Whybrew, ktorý pre kráľovnú pracoval dlhé roky, bol údajne panovníčke taký blízky, že s ňou niekedy sedával pri sledovaní televízie, uvádza DPA.



Účinkoval i v parodickej scéne Jamesa Bonda na olympijských hrách v Londýne v roku 2012, keď v Buckinghamskom paláci privítal hviezdu agenta 007 Daniela Craiga, predstavil ho kráľovnej a potom ich sprevádzal po chodbe spolu so psami corgi.



Whybrew pracuje na danom projekte dva dni v týždni, pričom pri skúmaní dokumentov z kráľovninho písacieho stola používa ochranné rukavice. Je súčasťou tímu z oddelenia Správcu kráľovskej domácnosti a Kráľovskej zbierky.



Medzi ďalšími predmetmi, ktoré si vyžadujú katalogizáciu, je aj šatník zosnulej kráľovnej, ale predpokladá sa, že Angela Kellyová, ktorá bola dlhé roky dôverníčkou a hlavnou krajčírkou Alžbety II., sa momentálne na tejto úlohe nepodieľa.



Whybrew bol po smrti Alžbety II. vymenovaný za komandanta Kráľovského viktoriánskeho rádu (CVO) za svoje dvorné služby a v deň jej pohrebu sa zúčastnil na slávnostných sprievodoch.