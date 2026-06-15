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Obľúbenú turistickú destináciu opäť zasiahlo zemetrasenie
Po minulotýždňových otrasoch zaznamenali sériu dotrasov vrátane zemetrasenia s magnitúdou 6,5.
Autor TASR
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Manila 15. júna (TASR) - Oblasť ostrova Mindanao na juhu Filipín v pondelok zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 6,2. Oznámila to americká geologická služba USGS. Došlo k nemu týždeň po tom, ako pri otrasoch v rovnakej oblasti zahynulo najmenej 65 ľudí, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Zemetrasenie zasiahlo pobrežie ostrova Mindanao v hĺbke 112 kilometrov a podľa tamojších úradov nebolo vydané žiadne varovanie pred cunami. Orgány zatiaľ nezaznamenali žiadne správy o zranených či materiálnych škodách.
Minulý týždeň v pondelok zasiahlo Mindanao zemetrasenie s magnitúdou 7,8. V dôsledku toho sa zrútili budovy, vysídlené sú tisíce ľudí, došlo k zosuvom pôdy a orgány varovali pred vlnami cunami v rozsiahlej oblasti ostrova.
Po minulotýždňových otrasoch zaznamenali sériu dotrasov vrátane zemetrasenia s magnitúdou 6,5.
Národná agentúra pre mimoriadne udalosti v pondelok uviedla, že počet obetí sa zvýšil na 65 a najmenej 36 ľudí je stále nezvestných.
Ministerstvo životného prostredia v nedeľu oznámilo, že zemetrasenie z 8. júna spôsobilo zdvihnutie morského dna o dva metre v jednej pobrežnej oblasti. Predtým ponorené koraly sa tak dostali nad hladinu vody a pobrežná línia sa predĺžila až o 200 metrov.
Na Filipínach sú zemetrasenia a výbuchy sopiek časté vzhľadom na ich polohu v tzv. Ohnivom kruhu ohraničujúcom Tichý oceán. Súostrovie okrem toho každoročne zasiahne približne 20 tajfúnov a tropických búrok.
Zemetrasenie zasiahlo pobrežie ostrova Mindanao v hĺbke 112 kilometrov a podľa tamojších úradov nebolo vydané žiadne varovanie pred cunami. Orgány zatiaľ nezaznamenali žiadne správy o zranených či materiálnych škodách.
Minulý týždeň v pondelok zasiahlo Mindanao zemetrasenie s magnitúdou 7,8. V dôsledku toho sa zrútili budovy, vysídlené sú tisíce ľudí, došlo k zosuvom pôdy a orgány varovali pred vlnami cunami v rozsiahlej oblasti ostrova.
Po minulotýždňových otrasoch zaznamenali sériu dotrasov vrátane zemetrasenia s magnitúdou 6,5.
Národná agentúra pre mimoriadne udalosti v pondelok uviedla, že počet obetí sa zvýšil na 65 a najmenej 36 ľudí je stále nezvestných.
Ministerstvo životného prostredia v nedeľu oznámilo, že zemetrasenie z 8. júna spôsobilo zdvihnutie morského dna o dva metre v jednej pobrežnej oblasti. Predtým ponorené koraly sa tak dostali nad hladinu vody a pobrežná línia sa predĺžila až o 200 metrov.
Na Filipínach sú zemetrasenia a výbuchy sopiek časté vzhľadom na ich polohu v tzv. Ohnivom kruhu ohraničujúcom Tichý oceán. Súostrovie okrem toho každoročne zasiahne približne 20 tajfúnov a tropických búrok.