Obľúbený český herec Petr Nárožný sa dožíva 85 rokov

Praha/Bratislava 14. apríla (TASR) – Petr Nárožný po ukončení vysokej školy získal titul inžiniera architekta. Čoskoro však zistil, že ho viac napĺňa baviť a rozosmievať divákov. Začínal ako konferenciér či komik. Musel sa vyrovnať s nesprávnou výslovnosťou "sykaviek". Ako 35-ročný sa prvý raz postavil pred filmovú kameru. Jeho talent ho však napokon zaradil medzi špičkových divadelných a filmových hercov.



V piatok 14. apríla sa populárny český herec, komik a moderátor Petr Nárožný dožíva 85 rokov.



Petr Nárožný sa narodil 14. apríla 1938 v Prahe. Už v triede bol komediantom, ktorý domov nosil poznámky či rovno dvojky a trojky zo správania. Vyštudoval architektúru a pozemné staviteľstvo na Českom vysokom učení technickom v Prahe. Táto profesia ho však nenapĺňala.



Od konca šesťdesiatych rokov začal vystupovať ako konferencier na koncertoch populárnej skupiny The Rangers (neskôr Plavci). A práve cez speváka - a kolegu architekta - Pavla Bobka sa v roku 1973 dostal do Divadla Semafor, kde dvojica komikov Miloslav Šimek a Luděk Sobota hľadala tretieho člena do partie. V Petrovi Nárožnom našla ideálneho predstaviteľa neurotických či cholerických postáv v humoristických scénkach plných situačného až absurdného humoru.



Podobným typom bol aj automobilový závodník Volejník, ktorého Nárožný stvárnil vo svojom prvom filme. Bola ním legendárna komédia Jáchyme, hoď ho do stroje, ktorú v roku 1974 nakrútil Oldřich Lipský podľa scenára Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka. Hlavnú rolu si zahral Nárožného divadelný kolega Luděk Sobota.



V ďalšom roku dostal Nárožný hereckú príležitosť v detskej snímke Páni kluci (r. Věra Plívová-Šimková). Epizódnu postavu žiarlivého manžela si zahral v komédii Marečku, podejte mi pero! opäť z dielne Lipský-Svěrák-Smoljak (1976). Ujal sa tiež čítania textov v kreslenom seriáli Mach a Šebestová.



Už v roku 1977 sa Nárožný objavil v deviatich filmoch. Išlo o typické epizódne komické roly - rozzúrený kuchár v komédii Což takhle dát si špenát (r. Václav Vorlíček), či vodič smetiarskeho auta v sci-fi paródii Zítra vstanu a opařím se čajem (r. Jindřich Polák). Spolu s Luďkom Sobotom vytvoril dvojicu hlavných postáv v komédii Já to tedy beru, šéfe...! (r. Petr Schulhoff).



Filmov, ktoré by stavali na vtedajšej popularite komikov z Divadla Semafor, nie je až tak veľa. A iba v jednom si zahrali Nárožný a Sobota spoločne s nehercom Miloslavom Šimkom – všetkých troch obsadil Ladislav Rychman do komédie Jen ho nechte, ať se bojí (1977).



Vedľajšia, no výrazná úloha poštára pripadla Nárožnému v rodinnej komédii Jak dostat tatínka do polepšovny režisérky Marie Poledňákovej (1978). Traduje sa, že scénu, v ktorej poštár na motocykli vletí do rybníka, zvládol herec sám.



V tom čase patril Petr Nárožný k najobsadzovanejším filmovým a televíznym hercom. Režisér Hynek Bočan mu ponúkol hlavnú úlohu v krimikomédii Šéfe, to je věc (1982), ktorá sa dočkala štyroch ďalších pokračovaní. Obsadil ho do známej rozprávky S čerty nejsou žerty (1984), či do komédie Útěk ze seriálu (1989). Na popularite mu pridávalo aj vystupovanie v televíznych seriáloch napríklad Létající Čestmír, Sanitka, Bambinot a Cirkus Humberto.



Popri tom však nachádzal uplatnenie aj na divadelných scénach. Keď v roku 1980 opustil Divadlo Semafor, zamieril do Pražského činoherného klubu, kde hneď v prvej inscenácii Hejtman z Kopníku preukázal schopnosť zhostiť sa aj veľkých divadelných úloh. Diváci sa o tom mohli presvedčiť v mnohých ďalších inscenáciách a napríklad aj v televíznej adaptácii hry Jedna kočka za druhou (1993), ktorej autorom je Jiří Hubač.



Nárožný tiež hral v novších seriáloch Bylo nás pět Karla Smyczka (1994), v komerčne úspešnej Hospode (1996) či v seriáli Trpaslík (2017). Moderoval mnohé zábavné relácie, napríklad populárny cyklus Komici na jednotku, ktorý vysielala verejnoprávna Česká televízia.



Petr Nárožný získal ocenenia Cena Divadelních novin za rok 2010 a bol nominovaný na Cenu Thálie 2010 v kategórii mužský herecký výkon. Od júna 2011 je držiteľom Ceny za tvorivý prínos vo filmovej tvorbe pre deti a mládež, ktorý udeľuje ZLÍN FILM FESTIVAL. Na 28. ročníku Art Film Festu v Košiciach si 25. júna 2021 prevzal cenu Hercova misia.







