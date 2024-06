Ukrajinský prozaik a spevák Žadan narukoval a absolvuje výcvik

Kyjev 6. júna (TASR) - Jeden z najčítanejších ukrajinských autorov Serhij Žadan vo štvrtok oznámil, že vstúpil do ukrajinskej armády, ktorá sa po viac ako dvoch rokoch vojny s Ruskom momentálne snaží získať posily, informovala agentúra AFP.



Žadan (49), uznávaný prozaik, básnik a frontman skupiny Žadan i Sobaky, ktorého knihy boli preložené aj do češtiny a slovenčiny, zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu, ako oblečený v maskáčoch kľačí pred automatickou puškou a ďalším výstrojom.



V popise dodáva, že vstúpil do 13. brigády ukrajinskej Národnej gardy - Chartija - a podrobuje sa výcviku.



Táto brigáda operuje najmä v pohraničí na východe Ukrajiny, kde sa momentálne odohráva ofenzíva ruskej armády.



Žadan pomáha ukrajinskej armáde ako dobrovoľník od roku 2014, keď Rusko anektovalo Krymský polostrov a aktívne podporilo separatistické tendencie na východe Ukrajiny, kde boli Luhanská a Donecká oblasť jednostranne vyhlásené za nezávislé "ľudové republiky".



Do armády vstúpil aj ďalší člen hudobnej skupiny Žadan i Sobaky Jevhen Turčynov.



Správa o Žadanovi a Turčynovovi sa objavila v čase, keď ukrajinská armáda pracuje na doplnení svojich radov a krátko po tom, čo začal platiť nový zákon o mobilizácii - príslušným úradom má okrem iného umožniť ľahšie identifikovať každého muža, ktorého môžu povolať do armády, dodáva TASR.