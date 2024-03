Obľúbeným nemeckým letoviskám pri Severnom mori chýba piesok

Emden 17. marca (TASR) - Obľúbené nemecké letoviská pri Severnom mori vrátane luxusného letoviska Sylt sa pred blížiacou sa sezónou potýkajú s veľkým problémom: nemajú dostatok piesku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Silné búrky takmer úplne odplavili piesok z hlavnej pláže na ostrove Wangerooge. "Je to skutočná katastrofa," uviedla zástupkyňa mesta Rieka Beewenová. Chýba takmer 80.000 kubických metrov (m3) piesku.



Veľké straty piesku hlásili aj ostrovy Norderney a Baltrum. Z tohto dôvodu sa aktuálne na Baltrume dalo rozložiť menej plážových ležadiel ako zvyčajne. Pláže sa majú doplniť pieskom z východných častí ostrovov, ktorý privezú nákladnými autami.



Podľa prieskumu agentúry DPA, v ostrovných obciach väčšie straty piesku zaznamenali Východofrízske ostrovy pri pobreží Dolného Saska ako Severofrízske ostrovy v Šlezvicku-Holštajnsku. Škody spôsobila najmä búrka "Zoltan" okolo Vianoc. Dolnosaská krajinská vláda prisľúbila ostrovným obciam finančnú pomoc na obnovu turistickej infraštruktúry.



Na ostrove Sylt spôsobili časté a dlhotrvajúce búrky počas zimnej sezóny viditeľné škody na plážach, uviedla Grietje Stöverová z ostrovnej turistickej služby. "Občas sú aj takéto roky," dodala.



Štátna agentúra pre ochranu pobrežia každú jar počas inšpekcie pláží posudzuje, ako veľmi sú pláže na Sylte skutočne postihnuté a aké opatrenia je potrebné prijať na ochranu pobrežia. Tieto inšpekcie by sa mali uskutočniť už čoskoro. Menšie škody na ostrovoch Amrum a Föhr by mali byť odstránené do začiatku plážovej sezóny.