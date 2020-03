Obmedzenia pohybu by vo Francúzsku mali trvať najmenej šesť týždňov

Paríž 24. marca (TASR) – Opatrenia, ktoré v snahe zabrániť šíreniu nového koronavírusu SARS-CoV-2 ešte minulý týždeň schválila francúzska vláda, by mali trvať najmenej šesť týždňov. Dnes to prostredníctvom ministerstva zdravotníctva oznámila poradná vedecká komisia, ktorá vláde pomáha v boji so šírením tohto infekčného ochorenia. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



"Je pravdepodobné, že obmedzenia pohybu budú trvať najmenej šesť týždňov odo dňa, keď boli zavedené v praxi," uviedla komisia s tým, že "vzhľadom na nedostatok vedeckých poznatkov o tom, ako sa epidémia vyvíja, nie je možné špecifikovať konkrétny dátum."



Francúzsky minister zdravotníctva Olivier Véran v tejto súvislosti vyhlásil, že "ak budú podmienky na skoršie ukončenie obmedzení pohybu", vláda to urobí. Zvažovať takúto možnosť však môže podľa neho až v momente, "keď bude šírenie vírusu pod kontrolou a nemocnice budú schopné starať sa o chorých".



Francúzsko má po Taliansku a Španielsku najviac nakazených a chorých na COVID-19 v Európe. Ohniskom nákazy bolo zrejme náboženské zhromaždenie, ktoré sa konalo koncom februára v meste Mulhouse za účasti stoviek ľudí. Obmedzenia pohybu boli vo Francúzsku zavedené 17. marca.