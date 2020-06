Obmedzenia pohybu odvrátili 3 milióny úmrtí v 11 európskych krajinách

Paríž 8. júna (TASR) - Prísne obmedzenia pohybu (lockdown) zabránili približne 3,1 milióna úmrtiam v 11 európskych krajinách, uviedla v pondelok nová modelová štúdia. Väčšina štátov však takéto prísne opatrenia na zastavenie šírenia nového koronavírusu nezaviedla, pripomenula tlačová agentúra AFP.



Výskum poprednej univerzity Imperial College London, ktorej vedci radia britskej vláde v pandémii koronavírusu, zistil, že nariadené obmedzenia, ako napríklad zdržiavať sa doma, pomohli dostať pandémiu pod kontrolu.



Univerzita použila údaje Európskeho centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC) o úmrtiach v 11 krajinách v období do 4. mája - porovnala počet zaznamenaných úmrtí v krajinách s počtom úmrtí, ktoré predpovedal jej model, ak by sa žiadne obmedzenia nezaviedli.



Vedci odhadli, že stratégie týchto štátov odvrátili približne 3,1 milióna úmrtí.



Uvedenými 11 krajinami boli: Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Británia, Španielsko, Belgicko, Rakúsko, Dánsko, Nórsko, Švédsko a Švajčiarsko.



Výskumníci tiež vypočítali, že obmedzujúce zásahy spôsobili, že reprodukčné číslo - teda koľko ľudí nakazí koronavírusom jeden infikovaný - kleslo v priemere o 82 percent, pod 1,0.



"Naše výsledky ukazujú, že veľké nefarmaceutické zásahy a predovšetkým lockdown (prísne obmedzenie pohybu ľudí) majú obrovský vplyv na zmenšenie prenosu koronavírusu," napísali autori v štúdii, zverejnenej vydavateľstvom Nature Research.



"Prenos koronavírusu SARS-CoV-2 sa dá naďalej udržiavať pod kontrolou, ak budú úrady pokračovať v týchto zásahoch (opatreniach)," dodali vedci v štúdii.



Vedci odhadli, že v spomínanom období sa koronavírusom nakazilo celkovo od 12 do 15 miliónov obyvateľov 11 krajín - čiže 3,2 až 4 percentá.



Medzi krajinami to výrazne kolísalo - v Nemecku sa koronavírusom infikovalo iba 710.000 ľudí, čiže 0,85 percenta obyvateľstva.



Pre porovnanie, v Belgicku mali najvyššiu mieru nákazy, osem percent, a v Španielsku sa infikovalo približne 5,5 percenta populácie, teda 2,6 milióna obyvateľov.



Autori upozornili, že opatrenia ako obmedzenie verejných podujatí a zatvorenie škôl sa zavádzali v rýchlom slede za sebou, preto je ťažké určiť účinok každého opatrenia zvlášť.



Avšak zistili, že opatrenia v rámci lockdownu ako celku mali citeľný a "zásadný" účinok - prenos koronavírusu sa znížil odhadom o 81 percent.



Autori pripustili jeden nedostatok svojho modelu: predpokladal totiž, že každé opatrenie má vo všetkých krajinách rovnaký účinok. Avšak v realite "bola zaznamenaná rôznorodosť v tom, aký efektívny bol lockdown v rôznych krajinách".