Obmedzenia pohybu zasiahli aj prvé väčšie rakúske mesto

Wiener Neustadt 9. marca (TASR) - Rakúske mesto Wiener Neustadt sa od stredy stane prvým väčším mestom v krajine, pre ktorého obyvateľov budú platiť prísne obmedzenia vycestovania. Dôvodom je vysoký počet nových prípadov koronavírusu. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie zástupcov mesta.



Obyvatelia druhého najväčšieho dolnorakúskeho mesta s populáciou približne 45.000 ľudí, budú môcť vycestovať len s negatívnym výsledkom testu. Ten nesmie byť starší ako 48 hodín v prípade antigénového testu, a 72 hodín ak pôjde o PCR test.



Sankcie za nedodržanie pravidiel by sa však mali začať udeľovať až od soboty. Spočiatku budú zavedené len náhodné kontroly pri výjazdoch z mesta a na vlakových staniciach.



Mesto plánuje zvýšiť počet odberových miest zo súčasných 16 na 40, kde majú denne otestovať až 15.000 osôb. Pomáhať s kontrolami má i 300 vojakov.



Wiener Neustadt, ktoré leží približne 50 kilometrov južne od rakúskej metropoly Viedeň, zaznamenalo za sedem dní na 100.000 obyvateľov okolo 560 novoinfikovaných. Obmedzenia pohybu platia podľa nariadenia ministerstva zdravotníctva pre oblasti, ktorých týždňová incidencia presiahne hodnotu 400. Doteraz tieto opatrenia zasiahli prevažne menšie komunity.



Preukázanie sa negatívnym výsledkom testu pri odcestovaní platí od 12. februára aj v Tirolsku s výnimkou niektorých okresov a potrvá do stredy 10. marca. V tejto spolkovej krajine sa obmedzenia zaviedli pre rozšírený juhoafrický variant koronavírusu.



Spolková krajina Dolné Rakúsko, ako aj Burgenland, Viedeň či Salzbursko navyše predĺžili karanténu pre osoby infikované koronavírusom, a to z 10 na 14 dní, uviedla stanica ORF. Ide o reakciu na rýchlo sa šíriaci britský variant vírusu, ako vyplynulo z pondelňajšieho zasadnutia krízového štábu vo Viedni.