Obmedzenia v schengene uplatňuje 7 krajín, ďalšia sa pridá v novembri

Bratislava 24. októbra (TASR) - Viaceré krajiny schengenského priestoru sa v uplynulých rokoch rozhodli z obáv o svoju bezpečnosť opätovne zaviesť hraničné kontroly. Momentálne sa opatrenia zavedené siedmimi štátmi v nejakej forme dotýkajú priamo aj ďalších vrátane Slovenska. Od konca novembra do zoznamu krajín s hraničnými kontrolami v rámci schengenu pribudne Holandsko, informuje TASR.



Schengenský priestor, ktorý sa stal realitou v roku 1995, umožňuje ľuďom cestovať medzi členskými štátmi bez hraničných kontrol. Zahŕňa 29 krajín, v ktorých žije takmer 420 miliónov ľudí. Posledné kolo rozšírenia sa uskutočnilo 31. marca 2024, keď sa k schengenu pripojili Rumunsko a Bulharsko, hoci zatiaľ len pre letecké a námorné cesty.



V reakcii na migračné vlny zaviedlo v roku 2015 hraničné kontroly na vnútorných hraniciach šesť členských štátov schengenu – Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko a Švédsko. Kontroly v rámci tohto priestoru by mali byť výnimočné, krátkodobé a vykonávané len v prípade vážnej hrozby pre verejný poriadok alebo bezpečnosť. Stále viac krajín však začína výnimky na hraniciach uplatňovať pravidelne, čo je v protiklade s pôvodným zámerom schengenského priestoru.



Dočasné kontroly na pozemných hraniciach v súčasnosti vykonávajú Rakúsko, Nemecko, Dánsko, Francúzsko, Slovinsko, Taliansko a Švédsko. Rakúsko kontroluje svoje hranice už viac ako dva roky; úplné otvorenie rakúskych hraníc po pandemickej kríze netrvalo dlho. Rakúske úrady deklarovali, že opatrenie na hraniciach budú uplatňovať, kým to bude nevyhnutné. Kontroly zo strany rakúskych hraničných orgánov nie sú v nepretržitom režime, ale cestujúci či pendlujúci občania Slovenska ich cítia. Na diaľničnom priechode Jarovce-Kittsee i na Bergu niekedy dochádza ku kratšiemu či dlhšiemu zdržaniu a málokedy sa stane, že prechádzajúce autá nie sú kontrolované aspoň letmo a púšťané po krátkom zastavení.



Nemecko zaviedlo 16. septembra kontroly na všetkých svojich pozemných hraniciach. Tento krok je zameraný na obmedzenie nelegálnej migrácie a ochranu vnútornej bezpečnosti. Spolkový kancelár Olaf Scholz potvrdil, že opatrenie bude v platnosti, kým to bude nevyhnutné. Pripustil pritom, že to bude zrejme naozaj dlho. Kontroly na priechodoch s Rakúskom sú prakticky od roku 2015 a ako posledné boli v septembri zavedené aj na hraniciach s Dánskom, Belgickom, Holandskom a Luxemburskom. Na hraniciach s Francúzskom prebiehali dočasné sprísnené kontroly už počas olympiády v Paríži, teda v júli, ale už od 1. mája 2024 krajina dbala na kontroly z obavy pred terorizmom a rizikami spojenými s konfliktmi na Ukrajine a Blízkom východe. Nové opatrenia Francúzi zavedú od 1. novembra na šesť mesiacov.



Dánsko oznámilo zavedenie sprísnených kontrol na hraniciach s Nemeckom už v apríli 2023. Holandsko vo štvrtok oznámilo, že svoje kontroly zavedie koncom novembra ako súčasť súboru opatrení zameraných na obmedzenie prisťahovalectva. Predbežne do 11. novembra (od mája) predĺžilo platnosť svojich kontrol na vnútorných hraniciach Švédsko, s odvolaním sa na hrozbu terorizmu a celkovo pre ohrozenie národnej bezpečnosti.



Slovinsko svoje kontroly na hraniciach s Chorvátskom a Maďarskom 22. mája predĺžilo o šesť mesiacov. Stalo sa to deň po tom, ako Taliansko oznámilo rovnaké opatrenie na slovinsko-talianskej hranici.