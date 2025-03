Obnovené izraelské útoky v Gaze vyvolali protesty v Tel Avive

Tel Aviv 18. marca (TASR) - Izrael bude v palestínskom Pásme Gazy pokračovať v útokoch aj v nadchádzajúcich dňoch. Povedal to v utorok izraelský minister zahraničných vecí Gideon Saar. Vyjadril sa tak podobne ako izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý večer avizoval, že obnovené útoky sú len začiatkom. V Tel Avive medzitým vypukli protesty proti pokračovaniu vojny, informuje TASR podľa agentúry DPA.



"Toto nie je jednodňová operácia," povedal Saar na stretnutí izraelsko-americkej lobistickej organizácie. Dodal, že rozhodnutie o obnovení útokov bolo prijaté už pred niekoľkými dňami.



Saar tiež tvrdí, že palestínske militantné hnutie Hamas odmietlo dva návrhy osobitného vyslanca USA pre Blízky východ Steva Witkoffa na predĺženie prímeria medzi Izraelom a Hamasom v Pásme Gazy, ktorého prvá fáza sa skončila zhruba už pred dvoma týždňami bez toho, že by sa obe strany dohodli na ďalšom postupe. Podľa šéfa izraelskej diplomacie situácia takto nemôže pokračovať.



V Tel Avive sa v utorok večer konala demonštrácia proti obnoveniu útokov v Pásme Gaze. Jej účastníci vyslovovali obavy o životy rukojemníkov, ktorých Hamas v enkláve stále zadržiava.



Izraelu dodnes palestínski militanti nevrátili 58 rukojemníkov - vrátane 34, o ktorých izraelská armáda predpokladá, že sú už mŕtvi.



Demonštranti v Tel Avive niesli večer transparent tvrdiaci, že obnovené útoky Izraela sú "rozsudkom smrti pre rukojemníkov". Protesty v Tel Avive boli namierené aj proti Netanjhuovmu avizovanému odvolaniu šéfa kontrarozviedky Šin bet.



Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy, kde vládne Hamas, medzičasom informovalo, že utorňajšie izraelské útoky si vyžiadali už najmenej 404 obetí na životoch. Hamas dosiaľ na tieto útoky vojensky nereagoval, Izrael však obvinil z toho, že sa ho snaží prinútiť ku kapitulácii. Obnovené izraelské útoky medzičasom odsúdili mnohí svetoví lídri, ako aj Organizácia Spojených národov.



V Pásme Gazy platilo od 19. januára prímerie, ktoré pozastavilo viac ako 15 mesiacov trvajúcu vojnu medzi Izraelom a Hamasom. Prvá fáza prímeria sa však oficiálne skončila už pred takmer dvoma týždňami a obe strany sa dosiaľ nedohodli na jej pokračovaní či postupe do druhej fázy.