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Obnovené ukrajinské útoky znížili ruskú kapacitu rafinácie ropy
Útoky ukrajinských dronov na ruské rafinérie totiž vyvolali nedostatok paliva na domácom trhu a prinútili Moskvu zaviesť zákaz vývozu benzínu, leteckého paliva a motorovej nafty.
Autor TASR
Moskva 11. novembra (TASR) - Ukrajina obnovila koncom októbra pravidelné útoky na ruské ropné rafinérie a zasiahla závody, ktoré predstavujú približne 30 percent ruskej rafinérskej kapacity. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na dva zdroje z odvetvia, píše TASR.
Počet poškodených ruských ropných rafinérií vzrástol, keď podľa zdrojov len minulý týždeň ukrajinské dronové útoky narušili prevádzku v deviatich z 35 rafinérií. Medzi zariadeniami napadnutými počas októbra sú rafinérie v Riazanskej, Samarskej, Saratovskej, Nižnonovgorodskej a Leningradskej oblasti, v Krasnodarskom kraji a v Baškirskej republike.
Rusko koncom októbra spracovávalo približne 700.000 ton ropy denne (čo je asi päť miliónov barelov), podľa zdrojov agentúry Reuters tento údaj klesol po obnovení ukrajinských útokov na súčasných 500.000 ton.
Koncom októbra agentúra Reuters informovala, že ruské rafinérie po ukončení útokov ukrajinských dronov zvýšili spracovanie ropy o 25 percent. Prispel k tomu americký prezident Donald Trump, keď 11. októbra vyhlásil „energetické prímerie“ a s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa dohodol na obnovení dodávok ruskej nafty na americký a svetový trh.
Útoky ukrajinských dronov na ruské rafinérie totiž vyvolali nedostatok paliva na domácom trhu a prinútili Moskvu zaviesť zákaz vývozu benzínu, leteckého paliva a motorovej nafty.
Počet poškodených ruských ropných rafinérií vzrástol, keď podľa zdrojov len minulý týždeň ukrajinské dronové útoky narušili prevádzku v deviatich z 35 rafinérií. Medzi zariadeniami napadnutými počas októbra sú rafinérie v Riazanskej, Samarskej, Saratovskej, Nižnonovgorodskej a Leningradskej oblasti, v Krasnodarskom kraji a v Baškirskej republike.
Rusko koncom októbra spracovávalo približne 700.000 ton ropy denne (čo je asi päť miliónov barelov), podľa zdrojov agentúry Reuters tento údaj klesol po obnovení ukrajinských útokov na súčasných 500.000 ton.
Koncom októbra agentúra Reuters informovala, že ruské rafinérie po ukončení útokov ukrajinských dronov zvýšili spracovanie ropy o 25 percent. Prispel k tomu americký prezident Donald Trump, keď 11. októbra vyhlásil „energetické prímerie“ a s ruským prezidentom Vladimirom Putinom sa dohodol na obnovení dodávok ruskej nafty na americký a svetový trh.
Útoky ukrajinských dronov na ruské rafinérie totiž vyvolali nedostatok paliva na domácom trhu a prinútili Moskvu zaviesť zákaz vývozu benzínu, leteckého paliva a motorovej nafty.