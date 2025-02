Obnovenie colnej únie medzi Britániou a EÚ zostáva červenou čiarou

Londýn 2. februára (TASR) - Obnovenie colnej únie Británie s Európskou úniou (EÚ) zostáva pre vládu v Londýne "červenou čiarou". Vyhlásila to v nedeľu britská ministerka vnútra Yvette Cooperová pre Sky News Sunday Morning v reakcii na výzvy liberálov, aby Spojené kráľovstvo prehĺbilo vzťahy s Európou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Britský premiér Keir Starmer sa v pondelok (3. 2.) stretne s lídrami EÚ, aby sa pokúsil päť rokov po odchode jeho krajiny z európskeho bloku o "resetovanie" vzájomných vzťahov.



Liberálni demokrati vyzvali Starmera, aby začal rozhovory s EÚ, ktoré by mohli pripraviť pôdu pre obnovenie colnej únie. To však Starmer vylúčil. Jeho Labouristická strana však nechala otvorenú možnosť pripojiť sa k inému bloku, Paneuro-stredomorskému (PEM) dohovoru.



Podľa Cooperovej sa vláda chce "zbaviť časti cezhraničnej byrokracie", ale obnovenie colnej únie a voľného pohybu osôb zostáva červenou čiarou.



V reakcii na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviesť clá vo výške 25 % pre dlhodobých spojencov Kanadu a Mexiko Cooperová povedala, že Spojené kráľovstvo chce "pevnejšie obchodné vzťahy" s USA. Naznačila však, že Londýn si nebude vyberať medzi USA a Európou, keď riziko globálnej obchodnej vojny stúpa.



"Práve preto pracujeme na obnovení vzťahov s našimi európskymi susedmi, aby sme mohli zlepšiť obchod, aby sme mohli zlepšiť spoluprácu pri presadzovaní práva," vyhlásila a dodala, že Británia musí hľadať tiež pevnejšie obchodné vzťahy s USA a ďalšími krajinami.



Podľa Cooperovej Trump riskuje, že nové clá budú mať škodlivý vplyv na globálnu ekonomiku. Okrem ciel pre Kanadu a Mexiko zavedú USA od utorka (4. 2.) dodatočné clá vo výške 10 % na dovoz z Číny. To vyvolalo obavy z novej éry obchodných vojen na celom svete.



Cooperová uviedla, že Spojené kráľovstvo chce obchodné bariéry búrať, nie stavať. Kritici Trumpových ciel varovali, že by mohli zvýšiť ceny a podnietiť rast inflácie v USA.



No zatiaľ čo liberálni demokrati vyzvali vládu, aby budovala tesnejšie obchodné vzťahy s EÚ, tieňový minister obchodu opozičných konzervatívcov Andrew Griffith povedal, že premiér Starmer by mal presadzovať užšie obchodné vzťahy s USA. Podľa neho by mal "presmerovať svoje lietadlo" a namiesto do Bruselu letieť v pondelok do Washingtonu.



Pokiaľ ide o zavedenie ciel v USA na dovoz z Británie, Londýn si nemyslí, že k tomu USA pristúpia, keďže USA nemajú s ním obchodný deficit.