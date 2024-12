Obnovenie Materskej školy v Detve pokračuje podľa plánu

Detva 19. decembra (TASR) - Práce na rekonštrukcii a rozšírení kapacít Materskej školy na Námestí SNP v Detve pokračujú podľa časového harmonogramu stavby. Počas štvrtkového kontrolného dňa o tom TASR informoval primátor Branislav Baran. Očakáva, že deti sa do nej vrátia v septembri budúceho roka.



Vymurované sú deliace priečky, stavba je zakrytá a má aj založené okná. Okrem toho je vymurované aj prvé nadzemné podlažie v prednej časti škôlky. Zhotoviteľ tak plánuje v zimných mesiacoch práce v interiéri. "Chceme urobiť finálne úpravy povrchov. Obklady, dlažby, omietky, montovanie svietidiel. Robíme to preto, aby sme končili skôr, ako máme uvedené v zmluve," povedal za zhotoviteľa Marek Mališ. Podľa neho mesto ešte potrebuje čas na kolaudáciu a prípravu na nový školský rok. Deti zo škôlky počas stavebných prác premiestnili do dočasných priestorov.



Stavenisko stavbárom odovzdali začiatkom februára tohto roka. Zbúrali prednú časť objektu z drevostavby až po základy. Vybúrali podlahy a podkladový betón v zadnej, murovanej časti škôlky. Bolo to aj búranie otvorov v priečkach a stenách i zbúranie dvoch skladov. Dodávateľom stavby je spoločnosť JM - Agro Stavby Lovinobaňa. "Celkové náklady v zmysle uzatvorenej zmluvy sú vo výške 1.727.641 eur," pripomína samospráva.



Kontrolné dni na stavbe pravidelne organizujú na overenie stavu a postupu prác s účasťou predstaviteľov mesta. "S prácou sme spokojní. Čo nás trošku prekvapilo, boli niektoré projekčné záležitosti. Inak je to podľa harmonogramu splnené," povedal vo štvrtok primátor.



Škôlku v minulosti budovali v dvoch etapách. V prvej vznikla predná časť z drevenej konštrukcie a v druhej etape zadná, murovaná časť. V rámci rekonštrukcie zrútili prednú drevenú časť, ktorú nahradia murovanou dvojpodlažnou stavbou. Jej stav totiž nevyhovoval hygienickým ani stavebným normám. Zadnú, súčasnú murovanú časť obnovujú a bude mať nové dispozičné riešenie. Po vybudovaní diela bude mať zariadenie kapacitu 125 detí s piatimi triedami.