Obnovenú Intervíziu vyhral vietnamský popový spevák Duc Phuc
Autor TASR
Moskva 21. septembra (TASR) - Víťazom piesňovej súťaže Intervízia sa v nedeľu v skorých ranných hodinách stal vietnamský spevák Duc Phuc. Súťaž a jej obnovenie podporil prezident Vladimir Putin ako geopolitického rivala Eurovízie. TASR o tom píše podľa agentúr Reuters a TASS.
Odmenou pre víťaza za silný vokál a elegantne zvládnuté vystúpenie s pyrotechnikou bola peňažná cena 30 miliónov rubľov (asi 360.000 dolárov) a trofej. Duc Phuc časť svojej výhry venuje na charitu v Rusku. V roku 2015 vyhral v tretej sérii televíznej súťaže The Voice Vietnam. Druhé miesto v obnovenej Intervízii získalo Kirgizsko a Katar bol tretí.
Ruský ultranacionalistický spevák „Šaman“ požiadal porotu, aby jeho vystúpenie v rámci súťaže nebrala do úvahy, pretože jej hostiteľom je Moskva. Organizátori uviedli, že s usporiadaním súťaže v budúcom roku súhlasila Saudská Arábia.
Intervíziu vysielala ruská televízia naživo do viacerých častí Ázie, Afriky, Južnej Ameriky a Európy. Vystúpili na nej speváci z viac ako 20 krajín vrátane Číny, Indie a Brazílie.
Putin vo februári nariadil obnovenie Intervízie, hudobnej súťaže socialistických a spriatelených krajín zo sovietskej éry založenej na „tradičných rodinných hodnotách“. Kyjev označil udalosť za „nástroj nepriateľskej propagandy“.
Z Eurovízie (Eurovision Song Contest) bolo Rusko vylúčené po Putinovom rozhodnutí vo februári 2022 zaútočiť na na Ukrajinu.
