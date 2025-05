Basreliéf zo Stalinovej éry v metre v Moskve vyvolal chválu aj kritiku

Moskva 15. mája (TASR) - Viac ako polstoročie po smrti sovietskeho diktátora Josifa Stalina bola vo štvrtok v podzemnom priechode k stanici metra Taganskaja v Moskve odhalená replika historického basreliéfu venovaného víťazstvu vo Veľkej vlasteneckej vojne, ktorý zobrazuje Stalina obklopeného ľuďmi s kvetmi. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.



Pôvodné umelecké dielo bolo odstránené v roku 1966 počas výstavby podzemného prestupového tunela medzi stanicami liniek metra.



Moskovské metro bolo oficiálne otvorené 15. mája 1935 a stalinistické dielo v duchu socialistického realizmu bolo obnovené práve v rámci osláv tohto výročia.



Práce na obnove basreliéfu so Stalinom sa podľa ruských médií začali už skôr, pričom úrady to oznámili až 10. mája. Vedenie metra vtedy uviedlo, že kompozícia vznikne za použitia archívnych fotografií a dokumentov a bude „presnou replikou originálu“.



Dielo s názvom Vďačnosť ľudu vodcovi a veliteľovi po svojom odhalení vo štvrtok pritiahlo pozornosť tisícov okoloidúcich. Mnohí z nich sa pristavili, aby si basreliéf odfotografovali. U mnohých ľudí však tento krok vyvolal kritiku a obvinenia, že Kremeľ takto oživuje Stalinov odkaz.



Liberálna opozičná strana Jabloko tento krok odsúdila ako úmyselnú provokáciu. „Trváme na tom, aby bola zachovaná pamiatka obetí represií,“ uviedla strana s tým, že glorifikácia tyrana je neprijateľná. Podľa člena strany Maxima Kruglova je návrat stalinských symbolov do Moskvy „výsmechom histórii a potomkom prenasledovaných a hanbou pre mesto“.



Historik Alexandr Zinoviev, ktorý sa špecializuje na dejiny moskovského metra, vyjadril ľútosť, že dielo nebolo obnovené s použitím pôvodných materiálov alebo farieb a s ornamentmi po obvode. „Celkovo ide skôr o ideologické gesto, pričom primárne nejde o obnovenie historického architektonického vzhľadu,“ domnieva sa Zinoviev.



Stalin sa v ZSSR dostal k moci v roku 1924 a vládol až do svojej smrti v roku 1953.



Skupiny na ochranu ľudských práv a mnohí historici naďalej vinia stalinistické vedenie za smrť miliónov ľudí, ktorí boli v čase masových politických represií popravení či poslaní do pracovných táborov na Sibíri či v iných častiach ZSSR, zväčša v nehostinných oblastiach. V sovietskych pracovných táboroch, známych ako gulagy, skončili milióny ľudí označených za „nepriateľov ľudu" a tisíce ďalších boli bez súdu popravené počas Stalinovho veľkého teroru v 30. rokoch 20. storočia.



V posledných rokoch v Rusku miznú alebo sú demolované pamätníky obetí stalinských represií, pričom súčasne rastie úsilie o rehabilitáciu tohto bývalého sovietskeho diktátora, ktorému sa opäť stavajú sochy a pamätníky.