Obnovili pojednávania s 452 členmi zločineckej skupiny 'Ndrangheta

Rím 23. septembra (TASR) - Talianske orgány v utorok obnovili predbežné pojednávania s 452 členmi kalábrijskej zločineckej organizácie 'Ndrangheta. Informovala o tom agentúra AP.



Hlavný taliansky prokurátor zaoberajúci sa bojom proti mafii Giuseppe Governale uviedol, že skupina 'Ndrangheta je "najdôležitejšou zločineckou organizáciou v západnom svete."



Predbežné pojednávania, v rámci ktorých prebiehajú v rímskej väznici Rebibbia vypočúvania vyše štyroch stoviek členov 'Ndranghety, by mali trvať do konca októbra.



Zadržaní členovia tejto talianskej skupiny čelia obvineniam z medzinárodného obchodovania s drogami, úžery, vydierania a prania špinavých peňazí.



Vypočúvania v Ríme by mohli viesť k druhému najväčšiemu súdnemu procesu s členmi mafie od roku 1986, keď sa v meste Palermo odohral súd s príslušníkmi sicílskej organizácie Cosa Nostra. Súčasné vyšetrovanie vedie prominentný kalábrijský prokurátor zameraný na boj proti mafii Nicola Gratteri.



"Sú ako voda. Na rozdiel od skupín ako Cosa Nostra a Camorra, ktoré idú do zahraničia (iba) zarobiť rýchle peniaze, 'Ndrangheta tam síce ide tiež kvôli peniazom, avšak infiltruje pri tom miestne komunity, ktoré potom využíva," priblížil Governale.



'Ndrangheta už v súčasnosti predstihla najznámejšiu taliansku mafiu Cosa Nostra a stala sa vôbec najsilnejšou talianskou zločineckou skupinou, pričom jej členovia sa stali súčasťou politickej a hospodárskej elity krajiny, pripomína AP.