Obrad pečatenia rakvy s telom pápeža Františka bude v piatok o 20.00 h

Rím 23. apríla (TASR) - Do Baziliky sv. Petra začali v stredu prúdiť zástupy veriacich a pútnikov, aby vzdali poctu zosnulému pápežovi Františkovi, ktorého telo ráno preniesli z kaplnky Domu sv. Marty, kde počas svojho pontifikátu býval a kde aj v pondelok ráno zomrel. Informovala o tom agentúra ANSA, píše TASR.



Otvorená drevená rakva s telom pápeža je vystavená na mierne naklonenom stupienku s kobercom, nie na katafalku - ako to bývalo zvykom v minulosti. K priestoru, kde je vystavená, prichádzajú veriaci v zástupe cez hlavný vchod, plynulo kráčajú po vytýčenej trase, a keď sa poklonia, chrám postupne opúšťajú. Vo vyhradenom priestore v blízkosti rakvy sú vybraným osobám určené stoličky a kľačadlá na modlitbu a rozjímanie.



Rakvu s telom - oblečeným v odeve kardinála s bielou mitrou na hlave a ružencom okolo preložených rúk - za hlaholu zvonov vniesli do Baziliky sv. Petra pápežskí nosiči (sediari pontifici). Ich pôvodných služieb - nosenia na nosidlách - sa vzdal pápež Ján Pavol II. v prospech používania papamobilov a dal im prideliť iné úlohy v rámci pápežského dvora. Po vnesení rakvy do baziliky sa konala bohoslužba slova.



Pre veriacich, ktorí sa chcú s pápežom Františkom rozlúčiť, bude Bazilika sv. Petra otvorená v stredu do 24.00 h, vo štvrtok od 07.00 h do polnoci a v piatok od 07.00 h do 19.00 h, uviedla tlačová kancelária Svätej stolice.



V piatok o 20.00 h sa bude v Bazilike sv. Petra konať obrad pečatenia rakvy pápeža Františka. Predsedať mu bude pápežský camerlengo, kardinál Kevin Farrell, ktorý po Františkovej smrti prevzal vedenie katolíckej cirkvi, informoval v stredu web Vatican News s odvolaním sa na správy tlačovej kancelárie Svätej stolice.



Pohrebná omša sa bude celebrovať v sobotu 26. apríla o 10.00 h na priestranstve pred Bazilikou sv. Petra, a to podľa predpisov Rímskeho pohrebného poriadku pre pápeža (Ordo Exsequiarum Romani Pontificis). Podľa Vatican News to v utorok oznámil Úrad pre liturgické slávenia s tým, že pohrebnej liturgii bude predsedať kardinál Giovanni Battista Re, dekan kolégia kardinálov.



Po skončení eucharistického slávenia budú nasledovať záverečné obrady Ultima commendatio a Valedictio. Následne rakvu s telom zosnulého pápeža prenesú do Baziliky sv. Petra a odtiaľ do Baziliky Santa Maria Maggiore, kde si želal byť pochovaný.



František sa stane ôsmym pápežom, ktorý spočinie v tejto bazilike. Jeho hrob sa momentálne pripravuje - bude vedľa kaplnky zasvätenej Presvätej Bohorodičke. František si prial, aby jeho hrob bol označený len jednoduchou tabuľou s jeho pápežským menom v latinčine: „Franciscus“.