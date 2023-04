Obrad v Jeruzaleme sprevádzali potýčky veriacich s políciou

Jeruzalem 16. apríla (TASR) - Tisíce kresťanov sa v sobotu v Jeruzaleme zúčastnili na obrade zostúpenia tzv. blahodatného ohňa v Chráme Božieho hrobu (Chrámu vzkriesenia), kde sa podľa cirkevnej tradície nachádza Ježišov hrob. Vo svojej správe to uviedla agentúra AFP.



Chrám Božieho hrobu sa nachádza vo východnom Jeruzaleme anektovanom Izraelom a izraelská polícia už druhý rok po sebe informovala cirkevných predstaviteľov, že prístup doň bude značne obmedzený - na obrad mohlo prísť len 1800 osôb vrátane duchovných.



Denník Times of Israel (TOI) v sobotu informoval, že izraelská polícia do blízkosti chrámu pustila len hŕstku návštevníkov a miestnych obyvateľov, ktorí mali na obrady vstupenku.



Uličky vedúce do kresťanskej štvrte Jeruzalema uzavreli kovovými zátarasmi a kamenné hradby obkolesilo viac ako 2000 policajtov.



Na videozázname, ktorý koloval na sociálnych sieťach, bolo zrejme vidieť menšie potýčky medzi políciou a veriacimi, ktorí sa snažili za tieto zábrany preniknúť. Podľa TOI neboli hlásené žiadne zranenia.



Medzi tými, ktorí sa za zábrany nedostali, boli aj zahraniční turisti a pútnici, ktorí prileteli z Európy, a palestínski kresťania, ktorí pricestovali zo západného brehu Jordánu.



Polícia už v stredu avizovala, že pre tých, ktorí sa do chrámu nedostanú, bude zabezpečený priamy prenos prostredníctvom veľkoplošných obrazoviek v Starom meste.



V minulosti do chrámu zvyklo prichádzať približne 10.000 veriacich, pričom mnohí ďalší sa tlačili v okolitých uličkách Starého mesta, pred tým, ako plameň blahodatného ohňa začal putovať do pravoslávnych komunít v rôznych častiach sveta.



Ako informovala agentúra AFP, blahodatný oheň z kaplnky Božieho hrobu vynáša pravoslávny jeruzalemský patriarcha, ktorý tam vstupuje so zväzkom 33 sviec - podľa počtu rokov Ježišovho pozemského života.



Po jeho modlitbe - podľa tradície - schádza z neba oheň, ktorý mu sviece zapaľuje. Od nich si svoje sviece zapaľujú aj prítomní veriaci.



Oheň sa následne prepravuje aj do pravoslávnych komunít v rôznych častiach sveta. Týmto ohňom sa potom v chrámoch zapaľujú sviečky a lampy počas pravoslávnych veľkonočných sviatkov.



TOI napísal, že zatiaľ čo cirkevní predstavitelia začiatkom tohto týždňa tvrdili, že izraelská polícia iba zbytočne porušuje slobodu vierovyznania kresťanov, z listu, ktorý v piatok preskúmal denník TOI, vyplýva, že obmedzenia na obrad boli zavedené na žiadosť predstaviteľa gréckej pravoslávnej cirkvi.



Tohtoročný obrad sa konal po sérii útokov a násilných potýčok v Izraeli, vo východnom Jeruzaleme a na okupovanom západnom brehu Jordánu, ako aj po cezhraničných prestrelkách spred niekoľkých dní medzi izraelskými jednotkami a militantmi v pásme Gazy, Libanone a Sýrii, pripomenula AFP.



V čase vzniku štátu Izrael - v roku 1948 - kresťania tvorili viac ako 18 percent obyvateľov Svätej zeme, ale teraz ich je menej ako dve percentá, pričom väčšinou ide o pravoslávnych.