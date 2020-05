Obrador nariadil armáde, aby aj naďalej pomáhala v boji s kriminalitou

Mexiko 12. mája (TASR) - Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador nariadil ozbrojeným silám, aby sa aj ďalšie štyri roky podieľali na boji proti kriminalite v uliciach mexických miest. Obrador tak pokračuje v politike nasadzovania armády proti zločincom, ktorú v minulosti sám často kritizoval, napísala v utorok agentúra Reuters.



V správe, ktorú zverejnil vládny vestník, sa píše, že Obrador nariadil ozbrojeným zložkám, aby sa spolu s národnou gardou podieľali na zabezpečovaní verejného poriadku.



Ozbrojené zložky by pri plnení takýchto úloh mali podliehať národnej garde - žandárstvu, ktoré Obrador zriadil po svojom nástupe do úradu.



Nariadenie platí do marca 2024, teda až takmer do konca funkčného obdobia Obradora, ktorý za túto politiku sám kritizoval bývalého prezidenta Felipa Calderóna. Terajší prezident pritom pred voľbami sľuboval umiernenejšiu bezpečnostnú stratégiu v boji s pouličným násilím. Tá sa mala zakladať na odstraňovaní zdrojov kriminality, najmä chudoby a korupcie.



"Jeho (Obradorova) bezpečnostná stratégia nefunguje, a preto musel nariadiť ozbrojeným silám, aby pomáhali udržiavať verejný poriadok," uviedol v tejto súvislosti pre denník Milenio bezpečnostný analytik Juan Ibarrola.



Ako pripomína Reuters, v marci bolo v Mexiku hlásených približne 3000 vrážd, čo je druhý najvyšší počet v moderných dejinách krajiny.