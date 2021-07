Obrador: Ozbrojené sebaobranné skupiny nebudeme akceptovať

Mexiko 21. júla (TASR) - Mexická vláda nebude akceptovať sebaobranné ozbrojené skupiny, ktoré tvrdia, že vznikli za účelom brániť sa pred zločincami, uviedol v utorok mexický prezident Andrés Manuel López Obrador. Informuje o tom agentúra AFP.



Jeho vyjadrenia prišli po tom, čo členovia novovzniknutého hnutia El Machete (Mačeta) ukazovali počas víkendového pochodu na juhu krajiny svoje zbrane vrátane automatických pušiek. "Sformovanie takzvaných sebaobranných skupín v žiadnom prípade nebude akceptované," povedal López Obrador novinárom. "Našou povinnosťou je zaručiť mier a pokoj a my to aj robíme," dodal.



Tieto skupiny síce tvrdia, že siahajú po zbraniach kvôli ohrozenej bezpečnosti v niektorých častiach Mexika, skutočným dôvodom by však mohli byť politické a zločinecké boje o moc, poznamenal mexický prezident. Ako zdôraznil, je nevyhnutné zistiť, odkiaľ takéto organizácie získali svoje zbrane.



Sebaobranné hnutia sa v Mexiku množili od 90. rokov minulého storočia, pripomína AFP. Predovšetkým to bolo v južnom štáte Guerrero a v poslednom čase aj v susednom štáte Michoacán. Podľa odhadov pôsobí v krajine približne 50 takýchto skupín.



Členovia skupiny El Machete sa v nedeľu spolu s miestnymi obyvateľmi zhromaždili na futbalovom štadióne v juhomexickom štáte Chiapas a mávali svojimi zbraňami. Hovorca hnutia uviedol, že sa vyzbrojili, aby "bránili svoje životy pred zabijakmi drogových kartelov", a miestne úrady obvinil z tajného spolčovania s kriminálnikmi.