Obrady Popolcovej stredy sa konali podľa pozmenených pravidiel

Na snímke pápež František počas omše na Popolcovú stredu v Bazilike svätého Petra vo Vatikáne v stredu 17. februára 2021. Foto: TASR/AP

Vatikán 17. februára (TASR) - Obrady Popolcovej stredy, ktorou sa pre kresťanov začína 40-dňové obdobie pôstu pred Veľkou nocou, slávil pápež František vo vatikánskej Bazilike sv. Petra.Na omši spojenej s udeľovaním znaku popola, ktorá sa konala v stredu dopoludnia pri Oltári katedry v zadnej lodi baziliky, bolo prítomných len asi 120 ľudí. Tento veľmi obmedzený počet veriacich súvisí s rešpektovaním opatrení prijatých v súvislosti s epidémiou vírusového ochorenia COVID-19.Spravodajský portál Vatican News poznamenal, že v tento deň sa neuskutoční obvyklá stredajšia pápežova generálna audiencia.Vo svojej kázni František uviedol, že pôstne obdobie by malo byť príležitosťou oslobodiť sa od "falošných istôt" v podobe peňazí a vymožeností, prestať ísť za vecami, ktoré "sú dnes tu a zajtra pominú" a vrátiť sa k Bohu a nechať sa ním viesť.Po minulé roky pápež zvykol sláviť Popolcovú stredu vo večerných hodinách, a to zväčša na rímskom Aventíne s procesiou do Baziliky sv. Sabíny. Tam znak popola udeľoval kardinál Jozef Tomko, ktorý má tamojšiu baziliku ako kardinálsky titulárny chrám.Počas pôstu, ktorý sa končí Veľkou nocou, sú kresťania vyzývaní, aby sa postili, robili viac dobrých skutkov, rozdávali almužny, pomáhali núdznym a trpiacim a prípadne sa aj niečoho vzdali - napríklad sladkostí, či kávy. Pápež však vo svojej dnešnej kázni vyhlásil, že "pôstne obdobie nie je zbieraním drobných sebazaprení, je rozpoznávaním toho, na čo je zamerané naše srdce".Vatikán v januári vydal pokyny pre Popolcovú stredu v čase epidémie choroby COVID-19. Odporúča sa, aby kňazi posvätený popol sypali veriacim na hlavu, nerobili ním znak na čelo. Slovnú formulu:alebo, ktorá tento úkon zvyčajne sprevádza, majú kňazi predniesť k celému zhromaždeniu, nie osve ku každému veriacemu.Reuters uviedol, že v niektorých častiach Európy a Latinskej Ameriky je sypanie popola na hlavu obvyklé, inde, napr. v USA, prevláda značenie popolom na čele.Pôstne obdobie v rímskokatolíckej cirkvi trvá od Popolcovej stredy do Veľkonočnej nedele, v tomto roku pripadla na 4. apríla.V gréckokatolíckej cirkvi sa začal Veľký pôst (Svätá Štyridsiatnica) pred Veľkou nocou (Paschou) v pondelok 15. februára.