Obrana Poľska a Litvy pri hraniciach s Kaliningradom je pripravená

Varšava 7. júla (TASR) - Obrana Poľska a Litvy v pohraničnej oblasti s ruskou exklávou Kaliningrad je pripravená. Vo štvrtok to uviedol poľský prezident Andrzej Duda so svojím litovským kolegom Gitanasom Nausédom po návšteve mobilného veliteľstva mnohonárodnej divízie NATO v poľskej obci Szypliszki pri hraniciach s ruskou Kaliningradskou oblasťou. TASR prevzala správu od agentúr DPA a PAP.



Mnoho ľudí sa v súčasnosti pýta, či je táto oblasť bezpečná, povedal poľský prezident. "Je bezpečná, a to preto, čo tu dnes môžete pozorovať: každodenná, tichá, ale absolútne ostražitá služba vojakov Poľska, Litvy a Severoatlantickej aliancie," uviedol Duda.



Počet jednotiek v regióne sa podľa jeho slov po plánovanom posilnení východného krídla NATO zvýši zo súčasných 40.000 na 300.000.



Oboch prezidentov pri návšteve sprevádzal poľský minister obrany Mariusz Blaszczak a jeho litovský kolega Arvydas Anušauskas.



Severoatlantická aliancia nazýva koridor na poľskom a litovskom území medzi Bieloruskom a Kaliningradom Suwalský koridor. Moskva by získaním tejto oblasti odrezala pobaltské štáty od ostatných členov NATO, vysvetľuje DPA.



Duda uviedol, že tento región je "extrémne dôležitý" pre celú Severoatlantickú alianciu.