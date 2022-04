Obranca Azovstaľu tvrdí, že Mariupol ešte nie je ruský

Berlín/Mariupol 28. apríla (TASR) - Zástupca veliteľa ukrajinského pluku Azov vo štvrtok opäť apeloval na svetových lídrov, aby našli spôsob, ako zachrániť civilistov a pomôcť vojakom, ktorí bránia oceliarne Azovstaľ v meste Mariupol zovretom v obkľúčení ruských jednotiek.



Kapitán Sviatoslav Palamar (39) to uviedol v rozhovore pre agentúru Reuters z oceliarne, ktorá je poslednou baštou obrancov prístavného mesta na juhu Ukrajiny.



"Pokiaľ sme tu a držíme obranu... mesto nie je ich," vyhlásil Palamar. Informoval, že v okolí stále zúria ťažké boje a neustále ich bombardujú.



Podľa jeho slov ruské sily v jednom momente vyslali kolónu tankov, obrnených vozidiel a pechoty, ale obrancovia Azovstaľu ju zničili.



Povedal, že taktika ruských jednotiek sa neustále mení. "Taktika (teraz) je ako stredoveké obliehanie. Sme obkľúčení, už nevrhajú veľa síl, aby prelomili našu obrannú líniu. Podnikajú letecké útoky," vysvetlil.



Palamar, ktorý je ženatý a má jedno dieťa, odmietol uviesť presné podrobnosti o operáciách, pretože by tým mohol pomôcť nepriateľovi. Nechcel ani uviesť, koľko potravín a munície obrancom zostalo. Vyhlásil však, že stále majú stovky bojovníkov.



"Samozrejme, naše zdroje nie sú nekonečné a každým dňom intenzívnych bojov ich ubúda. Situácia je ťažká, ale budeme bojovať a bojovať tak dlho, ako budeme musieť," povedal.



Dodal, že majú viac ako 500 zranených bojovníkov, pričom niektorí sú vo vážnom stave.



"Nemáme podmienky na ich liečbu, na veľmi zložité operácie... Dochádzajú lieky, obväzy, jedlo a voda," varoval Palamar.



Palamar, ktorý pochádza zo západoukrajinského mesta Ľvov, ale od roku 2014 žije v Mariupole, nevedel v rozhovore pre Reuters povedať, koľko civilistov sa v oceliarni nachádza. Uviedol však, že ich počíta na stovky a sú v iných bunkroch ako vojaci.



"Nosíme im (civilistom) jedlo a kontrolujeme ich zdravotný stav, ale nemôžeme s nimi zostať z pochopiteľných dôvodov: nepriateľ by mohol zinscenovať provokáciu a povedať, že... sme sa kryli civilistami," objasnil Palamar.



Informoval, že jeden bunker, v ktorom sa nachádzali civilisti vrátane detí, zasiahla v utorok intenzívna raketová paľba. Zranenia pri tom utrpeli staršia žena a jeden muž.



Rozhovor s agentúrou Reuters sa uskutočnil prostredníctvom aplikácie Zoom. Palamar počas neho povedal, že nemôže natočiť kameru na okolie v obave, že by Rusi získali nejaké užitočné informácie.



V rozhovore obvinil Rusko, že vyzýva civilistov ukrývajúcich sa v objekte, aby sa evakuovali, pričom však celú oblasť naďalej ostreľuje. Vyzval preto medzinárodné organizácie – OSN alebo Červený kríž –, aby pôsobili ako garanti okamžitého bezpečného odchodu civilistov.



Následne by podľa Palamara mali byť z objektu odvezení zranení a mŕtvi, a to na územie ovládané Ukrajinou. Ukrajinskému kontingentu by sa mal tiež zabezpečiť bezpečný ústup. Zajatie podľa Palamara neprichádza do úvahy.



"V zajatí ich zabijú, zmrzačia, a preto navrhujeme, aby sme mali tretiu stranu, ktorá počas rokovaní môže zaručiť ich odchod z Azovstaľu," vyhlásil Palamar. Ako možnú tretiu stranu uviedol Turecko alebo Izrael.



Povedal, že jeho hlavným odkazom svetu je, aby rozpoznal hrozbu zo strany Ruska a prestal byť voči Moskve mäkký.



"Dúfam, že svet si teraz uvedomuje svoju chybu," vyhlásil Palamar, podľa ktorého vojaci – v Mariupole, ale aj na ostatnom území Ukrajiny – zachraňujú "nielen Ukrajinu, ale aj Poľsko, Litvu, Lotyšsko, Estónsko, Moldavsko a Gruzínsko".



Ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň nariadil, aby ruské jednotky na oceliarenský areál neútočili, ale aby ho hermeticky uzavreli. Ukrajina však deklaruje, že Azovstaľ je naďalej terčom útokov ruských jednotiek. Moskva tvrdí, že zvyšok z veľkej časti zničeného prístavného mesta Mariupol je po týždňoch bojov pod ruskou kontrolou.