Obraz, ktorý namaľoval Churchill, vydražili za sedem miliónov libier

Londýn 3. marca (TASR) - Obraz, ktorý namaľoval bývalý britský premiér Winston Churchil, aukčný dom Christie's v pondelok predal za sedem miliónov libier (viac ako 8.098.700 eur), informovala v utorok na svojej webovej stránke stanica BBC. Obraz dala do dražby jeho predošlá majiteľka, americká herečka Angelina Jolieová.



Krajinomaľba s názvom "Tower Of The Koutoubia Mosque" (Veža mešity Kutubíja) zachytávajúca najväčšiu mešitu z 12. storočia v Marakéši, kúpil anonymný zberateľ. Hovorca aukčného domu Christie's maľbu označil za "Churchillovo najdôležitejšie dielo". Podľa hovorcu je to jediná krajinomaľba, ktorú tento štátnik namaľoval počas druhej svetovej vojny.



Cena, za ktorú obraz predali, takmer štvornásobne prevýšila pôvodné odhady, píše BBC. Prekonala doteraz najdrahší Churchillov obraz, ktorý predali za takmer 1,8 milióna libier.



Churchill tento obraz namaľoval po konferencii, ktorá sa konala v januári 1943 v marockej Casablanke, kde Churchill a vtedajší americký prezident Franklin Delano Roosevelt plánovali porážku nacistického Nemecka. Britský premiér obraz daroval Rooseveltovi.



Obraz predal Rooseveltov syn po prezidentovej smrti v roku 1945 a pred tým, ako ho v roku 2011 kúpili Jolieová a jej partner Brad Pitt, mal niekoľko ďalších majiteľov.



Churchill sa maľovaniu začal venovať vo veku 40 rokov a pri tvorbe obrazu sa inšpiroval Marakéšom, píše BBC. Na pondelňajšej aukcii predali aj ďalšie dva jeho obrazy.