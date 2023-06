Obraz Kuciaka už zdobí priestory Európskeho parlamentu v Štrasburgu

Štrasburg 13. júna (TASR) — Obraz zavraždeného slovenského novinára Jána Kuciaka od Veroniky Ronaiovej spolu s plastikou takisto zavraždenej maltskej novinárky Daphne Caruany Galiziovej sa stal stálou súčasťou umeleckej zbierky Európskeho parlamentu (EP). Obe diela sú umiestnené pri vstupe do jednej z tlačových miestností EP v Štrasburgu. V utorok to pre slovenské médiá uviedol europoslanec Ivan Štefanec (KDH), informuje spravodajca TASR.



"Europarlament bol veľmi aktívny po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Presadil som vtedy rezolúciu spolu s Manfredom Weberom, aby táto vražda bola spravodlivo a dôsledne vyšetrená, aby bolo zaistené nezávislé vyšetrovanie Europolu a Eurojustu," uviedol Štefanec.



Pomoc Europolu bola podľa neho zásadná pri analýze technických stôp a výrazne prispela k tomu, aby sa tento zločin vyšetril. Spresnil, že EP pozorne sleduje vývoj na Slovensku spojený s dvojnásobnou vraždou.



"Nie je nám to jedno, o čom svedčí aj nedávna návšteva predsedníčky europarlamentu Roberty Metsolovej na Slovensku. Spolu s rodičmi pozostalých sme zapálili sviečky pri pamätníku Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej v Bratislave. Metsolová sa osobne angažovala v tomto prípade, aj preto, že jej záleží na slobode novinárov. Novinárska sloboda je súčasťou nášho demokratického fungovania, niečo, čo budeme neustále ochraňovať," povedal Štefanec.



K obrazu, ktorý EP z vlastnej iniciatívy darovala jeho autorka, chce Štefanec pozvať aj rodičov Jána Kuciaka.



Štefanec ocenil, že Kuciakovo meno nesú stáže pre mladých novinárov, ktoré ponúka EP. "Na môj podnet sme založili túto tradíciu a stáž pre mladých novinárov nesie meno slovenského novinára, ktorého odkazom je, že novinárska sloboda je dôležitá a hodná ochrany," odkázal Štefanec.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)