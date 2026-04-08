OBRAZOM: Takto nasnímala Zem misia Artemis 2 pri prelete okolo Mesiaca

Na snímke z 6. apríla 2026, ktorú poskytol americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) a ktorú zachytila posádka misie Artemis 2 počas preletu okolo Mesiaca, je pohľad na Zem, ktorá sa skrýva za Mesiacom. Foto: TASR/AP

Teraz.sk prináša fotografie, ktoré zachytila posádka misie Artemis 2 počas preletu okolo Mesiaca.

Houston/Bratislava 8. apríla (TASR/Teraz.sk) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v utorok zverejnil historický záber Zeme zapadajúcej za horizont Mesiaca. Členovia misie Artemis 2 zachytili tento záber počas rekordného preletu kozmickej lode Orion okolo Mesiaca. Stalo sa to viac ako 57 rokov po vzniku ikonického záberu „východ Zeme“ amerického astronauta Billa Andersa počas misie Apollo 8.

Na snímke z 6. apríla 2026, ktorú poskytol americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) a ktorú zachytila posádka misie Artemis 2 počas preletu okolo Mesiaca, je pohľad na Zem, ktorá sa skrýva za Mesiacom.
Foto: TASR/AP


Na snímke z 6. apríla 2026, ktorú poskytol americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) a ktorú zachytila posádka misie Artemis 2 počas preletu okolo Mesiaca, je pohľad na Zem, ktorá sa skrýva za Mesiacom.
Foto: TASR/AP


Na snímke z 6. apríla 2026, ktorú poskytol americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) a ktorú zachytila posádka misie Artemis 2 počas preletu okolo Mesiaca, je pohľad na Zem vedľa Mesiaca tesne pred jej západom.
Foto: TASR/AP


Na snímke z 6. apríla 2026, ktorú poskytol americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) a ktorú zachytila posádka misie Artemis 2 z obežnej dráhy Mesiaca, je pohľad na Zem.
Foto: TASR/AP


Snímka z 6. apríla 2026, ktorú poskytol americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) a ktorú zachytila posádka misie Artemis 2 z obežnej dráhy Mesiaca, zobrazuje Mesiac, ktorý zakrýva Slnko.
Foto: TASR/AP


Na snímke z 6. apríla 2026, ktorú poskytol americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) a ktorú zachytila posádka misie Artemis 2 počas preletu okolo Mesiaca, je kráter Vavilov na odvrátenej strane Mesiaca.
Foto: TASR/AP


Na snímke amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), je zachytená sonda Orion s Mesiacom v pozadí; záber pochádza z kamery umiestnenej na konci jedného z krídel so solárnych panelov 3. apríla 2026.
Foto: TASR/AP


Na snímke z 6. apríla 2026, ktorú poskytol americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA), posádka misie Artemis 2 - hore zľava proti smeru hodinových ručičiek letová špecialistka Christina Kochová, letový špecialista Jeremy Hansen, veliteľ misie Reid Wiseman a a pilot Victor Glover pózuje s okuliarmi počas preletu okolo Mesiaca.
Foto: TASR/AP
