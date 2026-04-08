OBRAZOM: Takto nasnímala Zem misia Artemis 2 pri prelete okolo Mesiaca

Na snímke z 6. apríla 2026, ktorú poskytol americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) a ktorú zachytila posádka misie Artemis 2 počas preletu okolo Mesiaca, je pohľad na Zem, ktorá sa skrýva za Mesiacom.Foto: TASR/AP
Teraz.sk prináša fotografie, ktoré zachytila posádka misie Artemis 2 počas preletu okolo Mesiaca.
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Houston/Bratislava 8. apríla (TASR/Teraz.sk) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v utorok zverejnil historický záber Zeme zapadajúcej za horizont Mesiaca. Členovia misie Artemis 2 zachytili tento záber počas rekordného preletu kozmickej lode Orion okolo Mesiaca. Stalo sa to viac ako 57 rokov po vzniku ikonického záberu „východ Zeme“ amerického astronauta Billa Andersa počas misie Apollo 8.