OBRAZOM: Takto prebiehalo rokovanie lídrov o vojne na Ukrajine
Dohoda, respektíve podrobnosti bezpečnostných záruk budú podľa slov Zelenského „nejakým spôsobom vypracované v priebehu budúceho týždňa, respektíve do desiatich dní“.
Autor TASR/TERAZ.sk
Bratislava 19. augusta (TASR/Teraz.sk) - Americký prezident Donald Trump po schôdzke s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome rokoval o vojne na Ukrajine aj s lídrami európskych krajín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Po rokovaní Trumpa a Zelenského lídri absolvovali spoločné fotografovanie a následne sa začalo rokovanie. Americký prezident v Bielom dome privítal francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, britského premiéra Keira Starmera, nemeckého spolkového kancelára Friedricha Merza, fínskeho prezidenta Alexandra Stubba, taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú, generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho a predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú.
