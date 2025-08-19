Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
OBRAZOM: Takto prebiehalo rokovanie lídrov o vojne na Ukrajine

Zľava predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, britský premiér Keir Starmer, fínsky prezident Alexander Stubb, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, americký prezident Donald Trump, francúzsky prezident Emmanuel Macron, talianska premiérka Giorgia Meloniová a generálny tajomník NATO Mark Rutte počas stretnutia v Bielom dome vo Washingtone v pondelok 18. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Dohoda, respektíve podrobnosti bezpečnostných záruk budú podľa slov Zelenského „nejakým spôsobom vypracované v priebehu budúceho týždňa, respektíve do desiatich dní“.

Bratislava 19. augusta (TASR/Teraz.sk) - Americký prezident Donald Trump po schôdzke s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome rokoval o vojne na Ukrajine aj s lídrami európskych krajín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Po rokovaní Trumpa a Zelenského lídri absolvovali spoločné fotografovanie a následne sa začalo rokovanie. Americký prezident v Bielom dome privítal francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, britského premiéra Keira Starmera, nemeckého spolkového kancelára Friedricha Merza, fínskeho prezidenta Alexandra Stubba, taliansku premiérku Giorgiu Meloniovú, generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho a predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú.

Americký prezident Donald Trump (vľavo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vítajú v Bielom dome vo Washingtone v pondelok 18. augusta 2025.
Foto: TASR/AP


Americký prezident Donald Trump (vpravo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas stretnutia v Oválnej pracovni Bieleho domu vo Washingtone v pondelok 18. augusta 2025.
Foto: TASR/AP


Americký prezident Donald Trump (druhý vpravo) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas stretnutia v Oválnej pracovni Bieleho domu vo Washingtone v pondelok 18. augusta 2025.
Foto: TASR/AP


V pozadí zľava britský premiér Keir Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron, americký prezident Donald Trump, talianska premiérka Giorgia Meloniová a nemecký kancelár Friedrich Merz, sediaci chrbtom zľava generálny tajomník NATO Mark Rutte, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, fínsky prezident Alexander Stubb a predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas stretnutia v Bielom dome vo Washingtone v pondelok 18. augusta 2025.
Foto: TASR/AP


Zľava francúzsky prezident Emmanuel Macron, americký prezident Donald Trump a talianska premiérka Giorgia Meloniová počas stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami v Bielom dome vo Washingtone v pondelok 18. augusta 2025.
Foto: TASR/AP


Americký prezident Donald Trump (vpravo) a francúzsky prezident Emmanuel Macron počas stretnutia s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami v Bielom dome vo Washingtone v pondelok 18. augusta 2025.
Foto: TASR/AP


Generálny sekretár NATO Mark Rutte hovorí s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na rokovaniach v Bielom dome v pondelok 18. augusta 2025.
Foto: TASR/AP


Za stolom v pozadí zľava britský premiér Keir Starmer, francúzsky prezident Emmanuel Macron, americký prezident Donald Trump, v popredí za stolom zľava ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, fínsky prezident Alexander Stubb a v pozadí sprava americký viceprezidet J. D. Vance, americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, americký minister financií Scott Bessent, americký minister obrany Pete Hegseth a šéfka prezidentskej kancelárie Susie Wilesová počas stretnutia v Bielom dome vo Washingtone v pondelok 18. augusta 2025.
Foto: TASR/AP


Na snímke britský premiér Keir Starmer počas rokovaní.
Foto: TASR/AP


Talianska premiérka Giorgia Meloniová a nemecký kancelár Friedrich Merz počas stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome vo Washingtone v pondelok 18. augusta 2025.
Foto: TASR/AP


Zľava ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj , fínsky prezident Alexander Stubb a americký prezident Donald Trump prichádzajú na stretnutie v Bielom dome vo Washingtone v pondelok 18. augusta 2025.
Foto: TASR/AP


Generálny tajomník NATO Mark Rutte počas brífingu po jeho stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a európskymi lídrami, na ktorom rokovali o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu v Bielom dome vo Washingtone 18. augusta 2025.
Foto: TASR/AP


Francúzsky prezident Emmanuel Macron odpovedá na otázky na francúzskej ambasáde.
Foto: TASR/AP


Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas tlačovej konferencie v parku Lafayette Park pri Bielom dome po jeho stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a európskymi lídrami vo Washingtone 18. augusta 2025.
Foto: TASR/AP
