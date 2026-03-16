OBRAZOM: Zlaté sošky poznajú majiteľov. Aké bolo odovzdávanie Oscarov?

Na snímke tvorcovia a herci akčného komediálneho trileru Jedna bitka za druhou z dielne režiséra Paula Thomasa Andersona zľava herec José Antonio Garcia, americká výtvarníčka a dekoratérka scény Florencia Martinová, herec Leonardo DiCaprio, americká kastingová režisérka Cassandra Kulukundisová, herečky Regina Hallová, Shayna McHaleová, Teyana Taylorová, kameraman Michael Bauman, režisér a scénarista Paul Thomas Anderson, scénograf a rekvizitár Anthony Carlino, Will Weike, producentka Sara Murphyová, herečka Chase Infinitiová, zvukový editor Christopher Scarabosio a filmový strihač Andy Jurgensen pózujú so soškou Oscara, ktorú získali v kategórii najlepší film počas 98. ročníka odovzdávania prestížnych cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) v Dolby Theatre v kalifornskom Los Angeles v nedeľu 15. marca 2026.Foto: TASR/AP
Teraz.sk prináša fotografie z 98. ročníka odovzdávania prestížnych cien americkej Akadémie filmových umení a vied.
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 16. marca (TASR/Teraz.sk) - V noci z nedele na pondelok sa v kalifornskom Los Angeles udeľovali filmové Oscary. V poradí 98. ročník odovzdávania prestížnych cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) sa uskutočnil v Dolby Theatre. Slávnostný galavečer po druhý raz moderoval americký komik Conan O'Brien.
Cenu Oscara v kategórii najlepší film získal na nedeľňajšom odovzdávaní v americkom Los Angeles akčný komediálny triler Jedna bitka za druhou tvorcu Paula Thomasa Andersona. Ten si zároveň odniesol ocenenia za najlepšiu réžiu a najlepší adaptovaný scenár. Jedna bitka za druhou bodovala celkovo v šiestich kategóriách, zatiaľ čo Hriešnici v štyroch, hoci mali rekordných 16 nominácií. Informuje o tom TASR.
Tohtoročné udeľovanie Oscarov bolo jedným z posledných, ktorý odvysielala televízia.