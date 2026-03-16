Pondelok 16. marec 2026Meniny má Boleslav
OBRAZOM: Zlaté sošky poznajú majiteľov. Aké bolo odovzdávanie Oscarov?

Na snímke tvorcovia a herci akčného komediálneho trileru Jedna bitka za druhou z dielne režiséra Paula Thomasa Andersona zľava herec José Antonio Garcia, americká výtvarníčka a dekoratérka scény Florencia Martinová, herec Leonardo DiCaprio, americká kastingová režisérka Cassandra Kulukundisová, herečky Regina Hallová, Shayna McHaleová, Teyana Taylorová, kameraman Michael Bauman, režisér a scénarista Paul Thomas Anderson, scénograf a rekvizitár Anthony Carlino, Will Weike, producentka Sara Murphyová, herečka Chase Infinitiová, zvukový editor Christopher Scarabosio a filmový strihač Andy Jurgensen pózujú so soškou Oscara, ktorú získali v kategórii najlepší film počas 98. ročníka odovzdávania prestížnych cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) v Dolby Theatre v kalifornskom Los Angeles v nedeľu 15. marca 2026. Foto: TASR/AP

Teraz.sk prináša fotografie z 98. ročníka odovzdávania prestížnych cien americkej Akadémie filmových umení a vied.

Autor TASR/TERAZ.sk
Bratislava 16. marca (TASR/Teraz.sk) - V noci z nedele na pondelok sa v kalifornskom Los Angeles udeľovali filmové Oscary. V poradí 98. ročník odovzdávania prestížnych cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) sa uskutočnil v Dolby Theatre. Slávnostný galavečer po druhý raz moderoval americký komik Conan O'Brien.

Cenu Oscara v kategórii najlepší film získal na nedeľňajšom odovzdávaní v americkom Los Angeles akčný komediálny triler Jedna bitka za druhou tvorcu Paula Thomasa Andersona. Ten si zároveň odniesol ocenenia za najlepšiu réžiu a najlepší adaptovaný scenár. Jedna bitka za druhou bodovala celkovo v šiestich kategóriách, zatiaľ čo Hriešnici v štyroch, hoci mali rekordných 16 nominácií. Informuje o tom TASR.

Tohtoročné udeľovanie Oscarov bolo jedným z posledných, ktorý odvysielala televízia.

Prečítajte si aj: OSCARY SÚ ROZDANÉ: Kto si odniesol tieto významné sošky?


Na snímke zlaté sochy Oscarov počas 98. ročníka odovzdávania prestížnych cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) v Dolby Theatre v kalifornskom Los Angeles v nedeľu 15. marca 2026.
Foto: TASR/AP


Americká herečka Amy Madiganová pózuje so soškou Oscara, ktorého získala v kategórii najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe za svoj výkon vo filme Zbrane počas 98. ročníka odovzdávania prestížnych cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) v Dolby Theatre v kalifornskom Los Angeles v nedeľu 15. marca 2026.
Foto: TASR/AP


Na veľkoplošnej obrazovke je americký herec Sean Penn, ktorý získal Oscara v kategórii najlepší herec vo vedľajšej úlohe za svoj výkon vo filme Jedna bitka za druhou počas 98. ročníka odovzdávania prestížnych cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) v Dolby Theatre v kalifornskom Los Angeles v nedeľu 15. marca 2026.
Foto: TASR/AP


Írska herečka jessie Buckleyová pózuje so soškou Oscara, ktorú získala v kategórii najlepšia herečka v hlavnej úlohe za svoj výkon v shakespearovskej rodinnej tragédii Hamnet počas 98. ročníka odovzdávania prestížnych cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) v Dolby Theatre v kalifornskom Los Angeles v nedeľu 15. marca 2026.
Foto: TASR/AP


Herec Michael B. Jordan bozkáva sošku Oscara, ktorú získal v kategórii najlepší herec v hlavnej úlohe za svoj výkon v hororovom filme Hriešnici počas 98. ročníka odovzdávania prestížnych cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) v Dolby Theatre v kalifornskom Los Angeles v nedeľu 15. marca 2026.
Foto: TASR/AP


Barbra Streisandová vystupuje na počesť zosnulého herca, režiséra a producenta Roberta Redforda, svojho kolegu z filmu Takí sme boli (1973) počas 98. ročníka odovzdávania prestížnych cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) v Dolby Theatre v kalifornskom Los Angeles v nedeľu 15. marca 2026. Redford zomrel minulý rok v septembri vo veku 89 rokov.
Foto: TASR/AP


Na snímke zľava producent Radovan Sibrt, producentka Alžběta Karásková, režiséri David Borenstein, Pavel Talankin a producentka Helle Faberová pózujú so soškou Oscara, ktorú získali v kategórii najlepší celovečerný dokumentárny film za dokument Pán Nikto proti Putinovi na 98. ročníku odovzdávania prestížnych cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) v Dolby Theatre v kalifornskom Los Angeles v nedeľu 15. marca 2026.
Foto: TASR/AP


Autumn Duraldová Arkapawová pózuje so soškou Oscara, ktorú získala v kategórii najlepšia kamera za film Hriešnici na 98. ročníku odovzdávania prestížnych cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) v Dolby Theatre v kalifornskom Los Angeles v nedeľu 15. marca 2026.
Foto: TASR/AP


Na snímke producentka Sara Murphyová a režisér Paul Thomas Anderson pózujú so soškami Oscarov, ktoré získali v kategóriách najlepší film, réžia a najlepší adaptovaný scenár za akčný komediálny triler Jedna bitka za druhou počas 98. ročníka odovzdávania prestížnych cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) v Dolby Theatre v kalifornskom Los Angeles v nedeľu 15. marca 2026.
Foto: TASR/AP


Rachel McAdamsová vystupuje na počesť zosnulej herečky Diane Keatonovej v rámci bloku In memoriam počas 98. ročníka odovzdávania prestížnych cien americkej Akadémie filmových umení a vied (AMPAS) v Dolby Theatre v kalifornskom Los Angeles v nedeľu 15. marca 2026.
Foto: TASR/AP
OTESTUJTE SA: Precestujte svet v novom geografickom kvíze

HRABKO: Vláda získala päť dní času, aby našla riešenie pre ceny palív

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si ešte pre nás marec prichystal?

Premiér zverejnil list prezidentovi Zelenskému