OBROVSKÁ TRAGÉDIA: Pri dopravnej nehode zahynulo najmenej 13 školákov
Podľa predbežných správ na mieste zomrelo 11 detí a dve podľahli zraneniam pri preprave do nemocnice.
Autor TASR
Johannesburg 19. januára (TASR) - Najmenej trinásť školákov zomrelo a traja ďalší utrpeli vážne zranenia pri zrážke školského minibusu s nákladným autom južne od Johannesburgu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters, DPA a AP.
Vodič minibusu pri predbiehaní neďaleko mesta Vanderbijlpark asi približne 70 kilometrov južne od Johannesburgu stratil kontrolu nad vozidlom a narazil do protiidúceho nákladného auta.
Podľa predbežných správ na mieste zomrelo 11 detí a dve podľahli zraneniam pri preprave do nemocnice. Súkromný školský minibus ich prevážal do viacerých základných a stredných škôl juhozápadne od Johannesburgu. Nehoda sa stala okolo 07.00 h miestneho času (06.00 h SEČ).
Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa vyjadril rodinám, učiteľom a priateľom obetí úprimnú sústrasť. Ministerka dopravy Barbara Creecyová len minulý týždeň vyhlásila, že počet úmrtí spôsobených nehodami na juhoafrických cestách je „dôvodom pre národnú hanbu“.
V minulom roku zomrelo na cestách v Juhoafrickej republike celkom 11.418 ľudí, čo je v priemere 31 úmrtí denne a o približne 6 percent menej ako rok predtým. Creecyová nehodovosť pripisuje okrem iných dôvodov aj prekračovaniu rýchlosti a šoférovaniu pod vplyvom alkoholu.
