OBROVSKÁ TRAGÉDIA: Pri dopravnej nehode zahynulo najmenej 13 školákov

Miesto nehody. Foto: TASR/AP

Podľa predbežných správ na mieste zomrelo 11 detí a dve podľahli zraneniam pri preprave do nemocnice.

Autor TASR
Johannesburg 19. januára (TASR) - Najmenej trinásť školákov zomrelo a traja ďalší utrpeli vážne zranenia pri zrážke školského minibusu s nákladným autom južne od Johannesburgu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters, DPA a AP.

Vodič minibusu pri predbiehaní neďaleko mesta Vanderbijlpark asi približne 70 kilometrov južne od Johannesburgu stratil kontrolu nad vozidlom a narazil do protiidúceho nákladného auta.

Podľa predbežných správ na mieste zomrelo 11 detí a dve podľahli zraneniam pri preprave do nemocnice. Súkromný školský minibus ich prevážal do viacerých základných a stredných škôl juhozápadne od Johannesburgu. Nehoda sa stala okolo 07.00 h miestneho času (06.00 h SEČ).

Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa vyjadril rodinám, učiteľom a priateľom obetí úprimnú sústrasť. Ministerka dopravy Barbara Creecyová len minulý týždeň vyhlásila, že počet úmrtí spôsobených nehodami na juhoafrických cestách je „dôvodom pre národnú hanbu“.

V minulom roku zomrelo na cestách v Juhoafrickej republike celkom 11.418 ľudí, čo je v priemere 31 úmrtí denne a o približne 6 percent menej ako rok predtým. Creecyová nehodovosť pripisuje okrem iných dôvodov aj prekračovaniu rýchlosti a šoférovaniu pod vplyvom alkoholu.
