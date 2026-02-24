< sekcia Zahraničie
OBROVSKÁ TRAGÉDIA: Pri nehode leteckej ambulancie zahynulo sedem ľudí
Autor TASR
Naí Dillí 24. februára (TASR) - Sedem ľudí zahynulo na palube leteckej ambulancie, ktorá v pondelok havarovala v indickom štáte Džhárkhand, oznámili v utorok úrady. Medzi obeťami boli členovia posádky, zdravotníci, pacient a jeho príbuzní. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Lietadlo Beechcraft C90, prevádzkované spoločnosťou Redbird Airways, vzlietlo z Rančí - hlavného mesta štátu Džhárkhand, ale pre zlé počasie požiadalo o zmenu letovej trasy, uviedlo v pondelok Generálne riaditeľstvo civilného letectva.
Stroj následne stratil spojenie a radarový kontakt, uviedli úrady. „Vytiahli sme telá a poslali ich na pitvu,“ povedal zástupca komisára okresu Chatra, kde došlo k nehode.
Jej príčiny zisťuje indický Úrad pre vyšetrovanie leteckých nehôd. Podľa odborníkov z odvetvia je väčšina leteckých nehôd spôsobená kombináciou viacerých faktorov a ich vyšetrovanie môže trvať najmenej rok.
Príbuzní pacienta pre médiá povedali, že zranenia utrpel pri požiari a najprv bol v nemocnici v Rančí. „Jeho stav sa však zhoršil a preto ho leteckou ambulanciou prevážali do Dillí,“ uviedol jeho starší brat.
V januári sa v krajine zrútilo aj lietadlo Learjet 45. Pri nehode zahynulo všetkých päť osôb na palube vrátane námestníka hlavného ministra indického štátu Maháráštra a dvoch členov jeho štábu.
