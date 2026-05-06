Streda 6. máj 2026
OBROVSKÁ TRAGÉDIA: Tínedžer zastrelil dvoch zamestnancov školy

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian

Autor TASR
Rio de Janeiro 6. mája (TASR) - Dve obete na životoch a najmenej dvoch zranených si v utorok vyžiadala streľba v škole na severovýchode Brazílie. Pre podozrenie zo spáchania útoku polícia zadržala 13-ročného chlapca, informovala agentúra AFP.

Pri streľbe v škole v meste Rio Branco, hlavnom meste štátu Acre, prišli o život dvaja zamestnanci školy. Zranený bol ich kolega a jeden zo žiakov.

Po tragickej udalosti bolo na tri dni prerušené vyučovanie vo všetkých školách v štáte Acre a boli povolané tímy psychologickej podpory, aby poskytli pomoc študentom a učiteľom.

Streľby v školách v Brazílii sú síce relatívne zriedkavé - napr. v porovnaní s USA -, ale v posledných rokoch sa tam opakovane vyskytli závažné útoky. Ich páchateľmi sú často bývalí alebo súčasní žiaci.

Napríklad v Riu de Janeiro v roku 2011 strelec zabil 12 detí v základnej škole - ide o jeden z najtragickejších prípadov tohto druhu v Brazílii. Pri útoku v Aracruze v roku 2022 zahynuli viacerí zamestnanci školy a študenti.

V poslednom období úrady zároveň zaznamenávajú aj zvýšený počet hrozieb a pokusov o útoky, čo viedlo k rozsiahlym preventívnym operáciám a zatýkaniu podozrivých.
