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OBROVSKÝ ÚLOVOK: Polícia zaistila tony marihuany aj kokaín
Vyšetrovatelia prehľadali 31 súkromných domovov, obchodných priestorov a úkrytov a zatkli deväť podozrivých osôb vo veku od 24 do 31 rokov.
Autor TASR
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Berlín 22. júna (TASR) - Nemecká polícia v spolupráci s ďalšími európskymi vyšetrovateľmi zasiahla proti osobám podozrivým z obchodovania s drogami v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko, Španielsku a Rakúsku. Zaistili viac ako štyri tony marihuany a niekoľko kilogramov kokaínu a cracku. V pondelok o tom informovala agentúra DPA s odvolaním sa na prokuratúru v Kolíne nad Rýnom, píše TASR.
Na operácii sa okrem nemeckej polície podieľal aj európsky policajný úrad Europol a španielske a rakúske úrady.
Vyšetrovatelia prehľadali 31 súkromných domovov, obchodných priestorov a úkrytov a zatkli deväť podozrivých osôb vo veku od 24 do 31 rokov. Podľa prokuratúry je v hľadáčiku vyšetrovateľov 31 podozrivých.
Vedúci členovia skupiny sú podozriví, že niekoľko rokov organizovali cezhraničnú operáciu na pašovanie drog. Celková hodnota transakcií sa na základe doterajšieho vyšetrovania odhaduje na viac ako 11 miliónov eur.
Množstvo drog, s ktorými sa obchodovalo a ktoré bolo doteraz preukázané, je viac ako štyri tony marihuany, viac ako 27 kilogramov kokaínu, približne 1,5 kilogramu cracku a asi 800 litrov amfetamínového oleja.
„Toto množstvo amfetamínového oleja stačí na výrobu viac ako troch ton amfetamínu,“ uviedla prokuratúra v Kolíne nad Rýnom.
Na operácii sa okrem nemeckej polície podieľal aj európsky policajný úrad Europol a španielske a rakúske úrady.
Vyšetrovatelia prehľadali 31 súkromných domovov, obchodných priestorov a úkrytov a zatkli deväť podozrivých osôb vo veku od 24 do 31 rokov. Podľa prokuratúry je v hľadáčiku vyšetrovateľov 31 podozrivých.
Vedúci členovia skupiny sú podozriví, že niekoľko rokov organizovali cezhraničnú operáciu na pašovanie drog. Celková hodnota transakcií sa na základe doterajšieho vyšetrovania odhaduje na viac ako 11 miliónov eur.
Množstvo drog, s ktorými sa obchodovalo a ktoré bolo doteraz preukázané, je viac ako štyri tony marihuany, viac ako 27 kilogramov kokaínu, približne 1,5 kilogramu cracku a asi 800 litrov amfetamínového oleja.
„Toto množstvo amfetamínového oleja stačí na výrobu viac ako troch ton amfetamínu,“ uviedla prokuratúra v Kolíne nad Rýnom.