OBSE: Baerbocková vyzvala Rusko, aby okamžite zastavilo vojnu

Skopje 30. novembra (TASR) - Šéfka nemeckej diplomacie Annalena Baerbocková vyzvala vo štvrtok ruského prezidenta Vladimira Putina, aby okamžite zastavil vojnu proti Ukrajine. Urobila tak na ministerskej konferencii Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), informuje agentúra DPA.



"Zastavte nevýslovné utrpenie, ktoré spôsobujete miliónom ľudí," povedala vo svojom príhovore v severomacedónskej metropole Skopje.



Ukončenie vojny si podľa nej nevyžaduje rokovania alebo ústupky od Ukrajiny. "Potrebné je rozhodnutie Ruska dodržiavať základné princípy tejto organizácie, OBSE, stiahnuť jednotky a znovu sa zaviazať k mieru," uviedla Baerbocková.



Kritizovala tiež skutočnosť, že troch členov pozorovateľskej misie OBSE na Ukrajine stále zadržiava Rusko, čo označila za hrubé porušenie štatútu OBSE.



V záujme zabezpečenia fungovania OBSE je podľa Baerbockovej nevyhnutné predĺženie funkčného obdobia generálnej tajomníčky Helgy Schmidovej a predstaviteľov OBSE pre demokraciu, slobodu médií a menšiny, ktoré uplynie začiatkom decembra.



OBSE má 57 členov vrátane Ukrajiny a Ruska a rozhodnutia musí prijímať konsenzuálne. Od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 však Rusko blokuje kľúčové rozhodnutia, ako napríklad schválenie rozpočtu OBSE. Moskva tiež zabránila Estónsku prevziať predsedníctvo v OBSE v roku 2024.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov nebol počas Baerbockovej príhovoru prítomný v rokovacej sále. Nemecká ministerka to komentovala slovami, že podobne ako na iných medzinárodných stretnutiach príde evidentne len vtedy, keď hovorí on sám, ale nie vtedy, keď treba počúvať iných.



Lavrov vo svojom príhovore okrem iného uviedol, že z pohľadu Ruska za hlbokú krízu OBSE môžu výlučne západné štáty. "OBSE sa stáva príveskom NATO a Európskej únie. Organizácia je na okraji priepasti," povedal. "Západná politická elita" sa podľa neho rozhodla pre rozšírenie NATO na východ, teda išla proti OBSE.



Počas Lavrovovho vystúpenia odišlo zo sály niekoľko delegátov z iných krajín. Bol medzi nimi aj český minister zahraničných vecí Ján Lipavský, ktorý namiesto seba poslal do sály referenta. "V diplomacii ide o veľmi silné gesto. Nie je bežné, aby namiesto ministra šiel do sály referent," povedal webu Novinky.cz diplomat EÚ, ktorý si prial zostať v anonymite.