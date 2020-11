Organizácia pre bezpečnosť v Európe ohodnotila moldavské voľby kladne

Maia Sanduová, archívna snímka. Foto: TASR/AP

Kišiňov 16. novembra (TASR) - Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) označila v pondelok priebeh prezidentských volieb v Moldavsku za pokojný a transparentný. Ich druhé kolo v nedeľu vyhrala proeurópska kandidátka Maia Sanduová, ktorá zvíťazila nad úradujúcim proruským prezidentom Igorom Dodonom.Šéfka pozorovateľskej misie OBSE Corien Jonkerová na tlačovej konferencii v Kišiňove ocenila, že moldavskí voliči mali vo voľbách "" vybrať si medzi politickými alternatívami. Proces hlasovania bol podľa nej väčšinou v súlade s obvyklými štandardmi, predvolebná kampaň sa viedla slobodne a základné slobody boli rešpektované.Jonkerová poukázala na to, že predvolebná kampaň pred druhým kolom volieb bola "" ako pred prvým kolom. Uviedla aj viaceré nedostatky, ktoré naštrbili vcelku pozitívne hodnotenie volieb - podľa OBSE, ktorá sledovala obe kolá prezidentských volieb, išlo o nedostatok nestrannosti v mediálnom prostredí, nedostatočne efektívny dohľad nad financovaním kampaní a objavili sa aj obavy z možného kupovania hlasov.Bývalá premiérka Sanduová získala v druhom kole 57,75 percenta hlasov, za Dodona hlasovalo 42,25 percenta zúčastnených voličov, vyplýva z údajov zverejnených ústrednou volebnou komisiou po sčítaní všetkých odovzdaných hlasov, uviedla agentúra Reuters. Sanduová sa tak stala prvou ženou na poste hlavy štátu v Moldavskej republike.Podľa zákona výsledky prezidentských volieb musia oficiálne potvrdiť ústredná volebná komisia a ústavný súd. Inaugurácia novej hlavy štátu sa uskutoční do 45 dní odo dňa volieb, najskôr však do konca funkčného obdobia súčasného prezidenta. V prípade Dodona je to 23. decembra.