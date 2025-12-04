< sekcia Zahraničie
OBSE je podľa ministrov pripravená monitorovať prímerie na Ukrajine
Podľa nemeckého ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula by v súčasnosti najvyššou prioritou malo byť podporovať mierové rokovania.
Autor TASR
Viedeň 4. decembra (TASR) - Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) je pripravená monitorovať prípadné prímerie na Ukrajine. Pre agentúru DPA to uviedlo viacero ministrov zahraničných vecí členských štátov organizácie, ktorí sa vo štvrtok zúčastňujú na zasadnutí Ministerskej rady OBSE vo Viedni, informuje TASR.
Ukrajinský šéf diplomacie Andrij Sybiha vyhlásil, že nastal čas zamyslieť sa nad tým, akú rolu by OBSE mohla zohrať v „období po konflikte“. Fínska ministerka zahraničných vecí a úradujúca predsedníčka OBSE Elina Valtonenová zdôraznila, že prímerie najskôr musí byť dohodnuté. Deklarovala však, že OBSE „je pripravená“.
Podľa nemeckého ministra zahraničných vecí Johanna Wadephula by v súčasnosti najvyššou prioritou malo byť podporovať mierové rokovania. Povedal, že v budúcnosti bude potrebné diskutovať o možných formátoch na zabezpečenie a monitorovanie prímeria, avšak nie je jasné, akú konkrétnu úlohu by mohla OBSE zohrávať. „Je dôležité prijať preventívne opatrenia už teraz“, upozornil.
DPA pripomína, že neozbrojení experti OBSE pôsobili na Ukrajine medzi rokmi 2014 až 2022 na línii prímeria na východe krajiny, kde Ruskom podporovaní separatisti ovládli časti Luhanskej a Doneckej oblasti. Ukrajinu opustili po ruskej celoplošnej invázii z februára 2022.
Šéf švajčiarskej diplomacie Ignazio Cassis uviedol, že s uplynulým vývojom spokojná ani Moskva, ani Kyjev. Ukrajinci však podľa neho budú „vďační“, ak sa bude OBSE podieľať na monitorovaní prímeria.
Skepticky sa k potencionálnej monitorovacej misii OBSE postavil poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski. „Ako viete, OBSE bola v minulosti zastúpená pri monitorovaní prímeria na Donbase. Obnovenie tejto kapacity by však bolo veľkou organizačnou výzvou,“ myslí si. Poukázal na to, že frontová línia je v súčasnosti oveľa dlhšia. Podľa Sikorského by OBSE mohla zohrávať úlohu v oblasti kontroly zbraní a opatrení na budovanie dôvery, ak by Rusko pochopilo, že nemôže vyhrať závody v zbrojení so Západom.
Rusko je aj napriek invázii na Ukrajinu naďalej členom OBSE a prípadná monitorovacia misia by vyžadovala súhlas všetkých 57 členských štátov vrátane Moskvy.
Podľa DPA sa očakávalo, že dvojdňová Ministerská rada vo Viedni sa bude zaoberať najmä situáciou na Ukrajine. Na zasadnutí však nie sú ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov ani jeho americký rezortný kolega Marco Rubio.
