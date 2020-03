OBSE kritizuje stav rešpektovania ľudských práv v Tadžikistane

Moskva 2. marca (TASR) - V stredoázijskej republike Tadžikistan sa v nedeľu konali parlamentné voľby, v ktorých voliči rozhodovali o 63 poslancoch dolnej komory parlamentu. Predbežné výsledky hlasovania sa očakávajú v pondelok.



Tadžická Ústredná volebná komisia v nedeľu krátko pred zatvorením volebných miestností informovala, že voliť prišlo okolo 75 percent z 4,8 milióna oprávnených voličov.



Ako uviedla agentúra AFP, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorej siedmi volební pozorovatelia monitorovali záver predvolebnej kampane i volebný proces, vo svojom hodnotení uviedla, že "dodržiavanie základných slobôd sa od roku 2008 (v Tadžikistane) ešte zhoršilo."



"Tadžikistan je prezidentská republika, v ktorej prezident koná ako hlava štátu, aj ako šéf vlády, zatiaľ čo parlament má obmedzené kompetencie," uviedla v hodnotení OBSE. Dodala, že prezident Emomali Rachmon "si pestuje kult osobnosti a do parlamentu sa dostanú len ľudia, ktorí mu sú lojálni."



OBSE konštatovala, že voliči mali vo voľbách obmedzený výber - okrem iného najmä pre to, že v Tadžikistane nie sú nezávislé médiá ani fungujúca opozícia. "Úrady majú monopol na mediálny sektor," uviedla OBSE.



Šanghajská organizácia spolupráce (ŠOS) naopak označila voľby do dolnej komory tadžického parlamentu za transparentné a demokratické a za dôležitý krok v rozvoji demokracie v krajine. Voľby podľa ŠOS splnili medzinárodné štandardy.



V parlamentných voľbách kandidovalo sedem politických strán: Ľudová demokratická strana Tadžikistanu, Agrárna strana, Strana ekonomických reforiem, Demokratická strana, sociálni demokrati, socialisti a komunisti.



Pre občanov Tadžikistanu žijúcich alebo pracujúcich mimo republiky bolo otvorených 39 volebných miestností na 30 ambasádach a deviatich konzulátoch, uviedla agentúra TASS.