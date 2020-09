Bezpečnostná organizácia Európy vyšle na americké voľby len 30 členov

Na kombosnímke bývalý americký viceprezident Joe Biden (vľavo) a americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP

Viedeň 18. septembra (TASR) - Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) vyšle na monitorovanie prezidentských volieb v USA len 30 namiesto plánovaných 500 pozorovateľov z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na piatkové oznámenie OBSE.Tridsiatka pozorovateľov by mala do USA zamieriť začiatkom októbra a zostanú tam až do 3. novembra, keď sú naplánované prezidentské voľby.Organizácia pôvodne plánovala do Spojených štátov vyslať 100 dlhodobých a 400 krátkodobých pozorovateľov a ich príchody sa mali začať tento mesiac.Bezpečnosť v oblasti zdravia a obmedzenia v oblasti cestovania si však vyžiadali zníženie tohto počtu na 30. OBSE v súvislosti s tohtoročnými americkými voľbami vyjadrila znepokojenie, že "".Mnohé štáty USA podľa AP pozorovateľov nepovolia a ďalšie nechávajú rozhodnutie na miestne volebné úrady. Iba štáty Kalifornia, Missouri, Nové Mexiko a hlavné mesto Washington vyslovene povolili činnosť medzinárodných pozorovateľov.O vyslanie pozorovateľov požiadala americká misia pri OBSE. Pozorovanie prípravy a priebehu volieb je súčasťou záväzkov účastníckych štátov tejto organizácie.OBSE takisto verejne kritizuje volebný systém prostredníctvom voliteľov v USA, ktorý podľa jej vyjadrení neprináša rovnosť hlasov tak, ako by to zabezpečila priama voľba.