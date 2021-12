OBSE: Na novú dohodu o prímerí v Donbase chýbala politická vôľa

Moskva 10. decembra (TASR) - Ukrajina a Rusko sa navzájom obviňujú zo zodpovednosti za neúspech snáh o dosiahnutie novej dohody o prímerí na východe Ukrajiny, kde naďalej pretrváva napätie v súvislosti s hromadením ruských jednotiek v blízkosti hranice s Ukrajinou.



Ukrajinská delegácia v trilaterálnej kontaktnej skupine (TKG), ktorej súčasťou je i Rusko a Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) informovala, že Moskva vo štvrtok na rokovaniach odmietla sériu jej návrhov vrátane výmeny väzňov, znovuotvorenia kontrolného stanovišťa a rozšírenia spoločného komunikačného centra. Informovala o tom agentúra Reuters.



Rusko vo štvrtok neskoro večer na margo toho deklarovalo, že Kyjev predložil "absolútne absurdné" návrhy a obvinil Ukrajinu, že rokovania sú "len hrou".



Moskva za absurdný označila najmä návrh Kyjeva, aby boli Nemecko a Francúzsko - ako účastníci rokovaní v normandskom formáte - prizvaní do spoločného centra pre kontrolu a koordináciu implementácie dohôd o prímerí.



Ukrajina na zasadnutí TKG navrhla, aby sa obe strany vrátili k prímeriu, ktoré podľa jej návrhu malo platiť od piatku 00.01 h miestneho času. Obe strany sa podľa Kyjeva mali tiež zaviazať prijať opatrenia na posilnenie prímeria z 22. júla 2020. Rusko s týmito návrhmi nesúhlasilo, uviedla agentúra Ukrinform.



Ukrajina deklarovala, že je napriek tomu odhodlaná pokračovať v snahách nastoliť v zóne konfliktu "udržateľné prímerie".



Ukrinform informoval, že od 1. januára do 2. decembra 2021 "v dôsledku ostreľovania ruskými okupačnými silami" zahynulo 65 ukrajinských vojakov.



Agentúra TASS v piatok sprostredkovala reakciu OBSE na štvrtkové rokovania. Podľa nej sa "prerokovali rôzne možnosti zlepšenia bezpečnostnej situácie pozdĺž kontaktnej línie", pričom však strany konfliktu "nedospeli k zhode", a to pre nedostatok politickej vôle.



"Politická vôľa je najdôležitejším prvkom efektívneho dosiahnutia prímeria," zdôraznil osobitný predstaviteľ úradujúceho predsedu OBSE na Ukrajine a v kontaktnej skupiny Mikko Kinnunen.



Podľa Reuters bezprostredne nie je jasné, či sa uskutočnia ďalšie rozhovory o prímerí v Donbase.



Agentúra Reuters vo svojej správe konštatovala, že Rusko vo štvrtok pokračovalo v nepriateľskej rétorike voči Ukrajine, pričom tamojšiu krízu prirovnalo k najnebezpečnejšiemu momentu studenej vojny.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa vo štvrtok v telefonáte poďakoval šéfovi Bieleho domu Joeovi Bidenovi za jeho podporu v období, keď Ukrajina čelí hrozbe zo strany Ruska.



"Americký prezident ma informoval o obsahu svojich rokovaní s (ruským prezidentom Vladimirom) Putinom. Takisto sme diskutovali o možných formátoch na vyriešenie konfliktu na Donbase," napísal Zelenskyj po rozhovore na Twitteri.