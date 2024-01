OBSE o neúčasti pozorovateľov na voľbách: Rusko porušuje záväzky

Varšava/Kodaň 29. januára (TASR) - Rozhodnutie Ruska nepozvať pozorovateľov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) na nadchádzajúce prezidentské voľby je hlboko poľutovaniahodné. V pondelok to uviedli Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) a Parlamentné zhromaždenie OBSE, informuje TASR.



"Sme veľmi sklamaní rozhodnutím nepozvať OBSE na pozorovanie ruských prezidentských volieb," uviedol riaditeľ ODIHR Matteo Mecacci. Toto rozhodnutie je podľa neho v rozpore so záväzkami OBSE a zároveň sa odopiera voličom a inštitúciám krajiny nestranné a nezávislé hodnotenie volieb.



"Je nám ľúto, že podmienky v Ruskej federácii sa natoľko zhoršili, že nemôžeme vyslať pozorovateľov na marcové prezidentské voľby," povedala predsedníčka PZ OBSE Pia Kaumaová.



Pripomenula, že vôbec prvá volebná pozorovateľská misia bola do Ruska vyslaná v roku 1993 a odvtedy v krajine dohliadala na desať celoštátnych volieb.



"Je veľmi poľutovaniahodné, že úpadok demokracie dospel do takého kritického bodu, že tento rok nemôžeme byť na mieste, aby sme mohli (voľby) pozorovať. Budeme však, samozrejme, naďalej pozorne sledovať situáciu," dodala Kaumaová.



Pôjde už o druhé voľby v Rusku bez účasti pozorovateľov OBSE. Pre rozsiahle obmedzenia zo strany ruských úradov sa pozorovatelia vyslaní OBSE nezúčastnili na parlamentných voľbách v roku 2021.



Hlasovanie v ruských prezidentských voľbách sa bude konať od 15. do 17. marca. Očakáva sa, že úradujúci prezident Vladimir Putin vo voľbách zvíťazí bez väčších problémov a zostane pri moci ďalších šesť rokov, keďže nemá vážnejších súperov.