OBSE podporuje Ukrajinu a pripravuje sa na povojnový scenár
OBSE sa na Ukrajine podľa jej slov zasadzuje za boj proti korupcii, posilnenie inštitúcií právneho štátu a za deti traumatizované vojnou.
Autor TASR
Viedeň 5. decembra (TASR) - Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) sa v súčasnosti zaoberá nielen možným dohľadom nad budúcim prímerím na Ukrajine. OBSE podporuje túto krajinu už teraz v mnohých oblastiach a pripravuje sa na povojnový scenár, uviedla v piatok zástupkyňa vedúceho sekretariátu OBSE Kate Fearonová. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
OBSE sa na Ukrajine podľa jej slov zasadzuje za boj proti korupcii, posilnenie inštitúcií právneho štátu a za deti traumatizované vojnou. Podporuje krajinu aj pri pátraní po nezvestných a kontrole zbraní, ktoré počas konfliktov a po nich môžu skončiť v nesprávnych rukách.
Na výročnom zasadnutí ministrov zahraničných vecí OBSE, ktoré sa v piatok skončilo vo Viedni, navrhlo mnoho členských štátov pozorovateľskú misiu v prípade dohody o ukončení konfliktu na Ukrajine, akú sa aktuálne snažia sprostredkovať USA.
„Keď tento čas príde a keď nás strany konfliktu budú potrebovať, OBSE bude pripravená,“ uviedol generálny tajomník organizácie Feridun Sinirlioglu.
Vo svojom vystúpení Sinirlioglu síce hovoril o vojne, nespomenul však člena OBSE Rusko ani ruskú inváziu, všíma si DPA. Fearonová, ktorá vedie aj Centrum OBSE pre prevenciu konfliktov, vyhlásila, že na to, aby sa zachovala účasť všetkých členských štátov a úloha OBSE ako platformy, nemôže byť vždy povedané všetko.
OBSE je podľa DPA vnímaná ako jedno z mála bezpečnostných fór, na ktorých západné krajiny sedia s Ruskom za jedným stolom. Rozhodnutie o misii na dohľad nad prímerím by si vyžadovalo súhlas všetkých 57 členských štátov.
